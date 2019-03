I TRØBBEL: 26 år gamle Cardi B blir nå sammenlignet med artisten R. Kelly. Men ikke på grunn av musikken. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Cardi B forklarer hvorfor hun dopet ned og ranet menn

Superstjernen er i hardt vær etter at det har dukket opp en gammel video der hun tilsynelatende avslører hvordan hun fikk endene til å møtes før hun ble verdenskjent.

I klippet som har sirkulert i sosiale medier de siste dagene forteller Cardi B (26), eller Belcalis Marlenis Almanzar som hun egentlig heter, hvordan hun dopet ned og stjal penger fra menn da hun jobbet som stripper.

Under emneknaggen #SurvivingCardiB, med klar referanse til den mye omtalte dokumentaren «Surviving R. Kelly» om den overgrepsmistenkte artisten R. Kelly, får hun det glatte lag på Twitter og Instagram.

Tirsdag kveld amerikansk tid gikk artisten til slutt ut på Instagram, og sa følgende til sine over 40 millioner følgere:

Bronx-rapperen sier blant annet at hun i tiden det refereres til i den nå tre år gamle Instagram-videoen gjorde alt for å overleve. Hun ønsket ikke å forherlige det hun hadde gjort, og understreker at mennene som ble hennes ofre var klare over, villige og bevisste da det skjedde.

26 år gamle Cardi B ble tidligere i år den første kvinnelige soloartisten til å vinne prisen for beste rapalbum under Grammy-utdelingen. I løpet av de 24 årene prisen har vært delt ut, er det første gang en kvinnelig soloartist har mottatt prisen som tidligere har blitt utdelt til artister som Eminem, Kanye West og Kendrick Lamar.

