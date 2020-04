EGNE VEIER: Hertuginne Meghan og prins Harry i Royal Albert Hall 7. mars, tre uker før de formelt trakk seg ut av kongefamilien. Foto: POOL /REUTERS

Harry og Meghan bekrefter nye planer

Prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) er i ferd med å opprette et eget fond, oppkalt etter sønnen Archie (11 mdr).

Det er britiske The Telegraph som melder om prinseparets nye engasjement. Avisen skal ha kommet over dokumenter som Harry og Meghan har registrert i USA, der de nå har bosatt seg.

Kongehusekspert: – Nå blir de fritt vilt

Hertugen og hertuginnen er nemlig i ferd med å opprette et uavhengig fond, øremerket veldedighet og ingen egen profitt. Den nye organisasjonen skal ha navnet Archewell, som skal ha gresk opphav og symboliserer «styrke og handling».

les også Harry og Meghan forlater Instagram

Avisen har siden fått opplysningene bekreftet fra Harry og Meghan selv. De to forklarer at organisasjonen har som hovedformål å jobbe med noe meningsfylt, noe som har verdi for andre mennesker.

– I likhet med dere er vårt fokus nå å støtte alle tiltak for å takle den globale Covid-19-pandemien, men når denne informasjonen likevel er kommet frem i lyset, føler vi at det er riktig å dele historien om hvordan planene skrider frem, sier Harry og Meghan til The Telegraph.

Archewell erstatter altså Sussexroyal, som prinseparet satte punktum for da de 31. mars formelt trakk seg ut av den britiske kongefamiliens offisielle plikter. En ny nettside, som skal representere en rekke gode formål, som støttegrupper og utdanningstiltak, er under utarbeiding.

Harry og Meghan forklarer overfor avisen at de kom over navnet Archewell for en tid siden, og at det hele tiden har vært deres ønske å bruke det i veldedig sammenheng.

– Det ble også inspirasjonen bak navnet til sønnen vår, sier de og sikter til snart ett år gamle Archie.

– Vi ser frem til å lansere Archewell når tiden er moden, sier prinseparet.

Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

Ifølge avisen har Harry og Meghan i sine søknadspapirer skissert en rekke prosjekter som innebærer bøker, podkaster og filmer.

Hertuginne Meghan og prins Harry forklarte på nyåret, da de valgte å trekke seg tilbake fra kongehuset, at de heretter vil være økonomisk uavhengig. Meghan har siden inngått avtale med Disney. Hvordan den nye veldedighetsorganisasjonen skal balanseres med parets egne kommersielle planer, er ikke kjent.

Nyheten om den nye organisasjonen kommer halvannet døgn etter at dronning Elizabeth (93) talte til nasjonen i forbindelse med coronaviruset:

Daily Mail skrev nylig skriver at det vil koste om lag 48 millioner kroner årlig å sørge for sikkerheten rundt Meghan, Harry og Archie i Los Angeles. Angivelig skal prins Charles være innstilt på å spytte i halvparten av beløpet, som et privat bidrag, for å hjelpe sin yngste sønn og hans familie.

President Donald Trump var raskt ute med å kunngjøre at han i hvert fall nekter å ta regningen.

