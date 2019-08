I PAPPAPERM: «Senkveld»-programleder Stian Blipp. Her på TV 2s høstlansering i august. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Stian Blipp om papparollen: – Føler jeg har kommet i veldig tidlig midtlivskrise

Stian Blipp (29) sier han alltid har disset folk som legger ut bilder av barna i sosiale medier. Men så ble han selv far.

For mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

VG møter «Senkveld»-programlederen på Sentrum Scene, hvor han fredag kveld «grillet» Sofie Elise Isachsen (24) sammen Norges gjeveste komikere under Rikets roast.

– Det er jo en påkjenning. Men det var veldig vellykka, sier han til VG.

Sophie Elise ble roastet: «Jeg tror på åpenhet»

Roasten handlet nemlig ikke bare om å grille influenseren. Litt av poenget var at komikerne i tillegg skulle grille hverandre. Også Blipp fikk høre det.

– Det var jo mye preik om at folk var drittlei trynet til dattera mi, sier han og ler.

«Senkveld»-programlederen har ikke vært sky på delingen i sosiale medier. Datteren Noelle ble født i november 2018, og det siste året har hun ved flere anledninger dukket opp på Blipps Instagramprofil.

– Jeg har alltid disset folk som legger ut masse bilder av ungene sine på Instagram, men så er du i pappaperm, og det eneste du gjør hele dagen er å bare henge med en unge. Da er det grenser på hvor mye fett du får lagt ut på Instagram, forteller komikeren.

Men Blipp har stortrivdes i pappapermisjon. Akkurat nå sjonglerer han oppstarten av «Senkveld» med andre prosjekter og avrunding av permisjonen.

– Pappaperm har for meg vært, altså, du kan putte «kjempe» foran alt. Det har vært kjempekult, kjempeslitsomt, kjempegivende, kjempekjipt, altså alle følelsene bare ekstra, sier han og legger til:

– Men, det skal ti ganger mer drit til for at det blir drit, enn det skal for at det blir bra. Altså ett smil fra ungen er nok til at du tenker sånn «Ah, livet er ganske fett». Altså ti skitne bleier for hvert smil, hehe.

Les også: Disse fire «Senkveld»-gjestene er alle tilknyttet Stian Blipps eget selskap

For akkurat nå er det hovedsakelig det som har foregått i Blipps liv. Det har vært bleieskifting og kosetid med datteren. Men til høsten er han tilbake i hverdagslivet.

– Dette er den siste høsten i mitt liv hvor jeg er i 20-årene. Det er snart bare tre måneder igjen til jeg blir 30, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få brukt det til noe godt da. Jeg kommer bare til å sige inn i 30-årene liksom, forteller han.

Programlederen, komikeren og «beatboxeren» føler seg brått veldig voksen. Og flere av følgerne hans har kanskje fått med seg hvordan han prøver å holde på det unge.

– De fleste kjøper Harley og hopper i fallskjerm i 40-50-årene. Jeg gjorde det nå liksom! Av samme grunn tror jeg! Det var sånn: «Shit, nå har jeg unge, hus, gjeld. Nå må jeg ha motorsykkel og fallskjerm. Nå må jeg vise at jeg fremdeles er «wild tiger» da».

– Jeg føler jeg har kommet i veldig tidlig midtlivskrise, sier han.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:35