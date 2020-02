STJERNEFAMILIE: Kirk Douglas var til stede da sønnen Michael Douglas (t.h.) ble hedret med en stjerne Hollywood Walk of Fame i 2018. Michael Douglas’ sønn Cameron Douglas til venstre.

Hollywood-legenden Kirk Douglas er død

«Jeg er stolt av å være sønnen din», skriver skuespillersønnen Michael Douglas på Instagram.

– Det er med stor sorg at jeg og brødrene mine offentliggjør at Kirk Douglas forlot oss i dag, 103 år gammel. For verden var han en legende, en skuespiller fra filmens gullalder, skriver han, og legge til:

– Men for meg og brødrene mine Joel og Peter var han enkelt og greit bare pappa. For Catherine var han han en fantastisk svigerfar, og for sine barnebarn og oldebarn var han en kjærlig bestefar. For sine kone Anne var han en fantastisk ektemann.

Det var magasinet People som først meldte om dødsfallet til Hollywood-legenden, som fylte 103 år 9. desember.

Kirk Douglas var å se i sin første film i 1946. Han har siden vært nominert til tre Oscar-priser, for «Champion» (1949), «The Bad and the Beautiful» (1952) og «Lust for Life» (1956). Allerede i 1996 fikk han Oscars ærespris for lang og tro tjeneste.

KYSS: John Travolta plantet et kyss på Kirk Douglas på filmfestivalen i Santa Barbara da han delte ut ærespris til Douglas i november 2007.

I sin hyllest til faren skriver Michael Douglas at skuespilleren etterlater seg en arv innen film som vil vare i generasjoner.

– La meg avslutte med ordene jeg sa på han siste bursdag, og som alltid vil være sanne: Pappa, jeg elsker deg så høyt og jeg er stolt over å være sønnen din.

Kirk Douglas er ikonisk i en rekke roller, og er avbildet i Norge minst to ganger.

INNSPILLING: Kirk Douglas utenfor Rjukan Hotell under innspilling av «Heltene fra Telemark» på Rjukan. Filmen handlet om aksjonen mot Vemork kraftstasjon fra tungtvannssabotørene fra Kompani Linge. Det britiske selskapet Benton film stilte med en stab på 120.

