HVEM SKAL BETALE: Canadas statsminister møter prins Harry i Toronto i 2017. Foto: Chris Young/The Canadian Press/AP

Justin Trudeau om Harry og Meghans Canada-planer: Mye som er uavklart

Canada er i gang med å diskutere detaljene rundt hvem som skal betale for sikkerheten til Meghan og Harry, etter at hertugparet kunngjorde at de vil bosette seg delvis i landet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver flere internasjonale nettsteder, deriblant CNN, etter at hertugen og hertuginnen av Sussex i forrige uke uttalte at de planlegger å bosette seg delvis i Canada og delvis i England.

– Kongefamilien og hertugparet må bestemme seg for i hvilken grad de ønsker å bosette seg i Canada. Vi stiller oss positive til det, men det innebærer også et betydelig ansvar for oss, sier Canadas statsminister Trudeau til en kanadisk TV-stasjon ifølge CNN.

Harry og Meghan uttalte for en uke siden at de har en sterk tilknytning til Canada, hvor de tilbrakte julen sammen med Meghans mor. Hertuginnen er fortsatt i landet.

Trudeau sier at det er hans inntrykk at folk flest er positive til Harry og Meghan.

– Men i hvilken grad hertugparet akter å bosette seg i Canada og hvilke kostnader det handler om, er fortsatt uavklart, sier Trudeau.

Store sikkerhetskostnader

New York Times har innhentet et kostnadsoverslag for sikkerheten rundt hertugparet og deres sønn som ligger i størrelsesorden 15 millioner krone.

– Kanadierne begynner å bli ganske lei av hertugparet allerede, ikke minst på grunn av utsiktene til at landet må dekke utgiftene til hertugparets sikkerhet, skriver engelske The Sun.

CANADA HOUSE: Meghan og Harry på vei ut fra Canada House i London etter et besøk 7. januar i år. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Bestemoren hans er dronningen i Canada, men det betyr slett ikke at Harry får noen form for spesialbehandling, skriver New York Times videre, og legger til:

– Det gjelder immigrasjon, skattlegging – ja til og med hva de kan kalle seg, vil Harry og Meghan være som hvilke som helst andre nykommere i landet.

Harry og Meghan har sagt svært lite om hvordan de ser for seg en eventuell fremtid i Canada.

– For å få permanent opphold i Canada, må hertugparet gjennom de samme søknadsprosesser som hvem som helst andre som ønsker opphold i Canada. Det er ingenting i loven som åpner for unntak for den britiske kongefamilien, heter det i en uttalelse fra det kanadiske embetsverket som New York Times referer til.

Advokater som har spesialisert seg på immigrasjon-jus, sier til avisen at det beste og minst kompliserte for Harry og Meghan er å bare å oppholde seg i landet som besøkende.

– Jeg tviler på at de vil bli innvilget permanent opphold. Det er ingen god idé for dem å søke om det, sier Toronto-advokaten Sergio R. Karas til New York Times.

Overrasket alle

I forrige uke overrasket prins Harry og hertuginne Meghan alle, dronning Elizabeth inkludert, med at de vil trekke seg tilbake fra mange kongelige plikter og heretter bo vekselvis i England og Canada.

Det utløste et krisemøte mellom Harry, broren prins Wlliam, prins Charles og ikke minst dronning Elizabeth på hennes landsted Sandringham mandag.

I en uttalelse etterpå sa dronningen at hun respekterer ønsket deres om å trappe ned sin kongelige virksomhet, selv om hun hadde ønsket det motsatte.

Publisert: 15.01.20 kl. 00:02

