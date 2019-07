FIKK FOTBALLTAKLING: Andreas «TIX» Haukeland avsluttet konserten i Trondheim til øredøvende jubel. Han avslører at han hadde fotballtakling på rideren en gang. Foto: Anniken Aronsen/VG

Dette har artistene på rideren: Fotballtakling, sukkerspinn og konjakk

TRONDHEIM (VG) Under VG-lista ble seks artister spurt om hvilke krav de hadde backstage. Dette svarte de.

Nå nettopp







Onsdag samlet både ivrige publikum og artister seg på Kristiansten Festing i Trondheim, til tross for en ubarmhjertig temperatur og duskregn.

Backstage kunne artistene velge i vann og frukt, men til vanlig stiller de en rekke krav til hva som skal være bak scenen når de opptrer.

– Det var dritvondt

For Andreas «TIX» Haukeland er det viktigste å ha masse drikke og godteri på plass når han skal opptre.

– Vi snakker flere kilo. Mye mer enn jeg klarer å spise, sier han.

Han avsluttet konserten til øredøvende jubel, og fikk publikum med på allsang av sin nyeste låt «Neste sommer». Låten gikk rett til førsteplass på VG-lista, men har nå sunket til en åttende plass, rett under en annen TIX-låt, «Jeg vil ikke leve».

les også Andreas Haukeland har satt dødsdato for «TIX»

På listen pleier Haukeland også å inkludere et overraskelsespunkt, som varierer fra konsert til konsert. Under en konsert i Nord-Norge i fjor, falt valget på noe ganske spesielt.

– Jeg ba om at en amerikansk fotballspiller skulle takle meg, slik at jeg ble hypet før konserten. Det gikk ikke i min favør, det var dritvondt, forteller han lattermildt.

Sånn i etterklokskap var det kanskje ikke det lureste han hadde bedt om. Da er han mer fornøyd med den gangen han ba om en kosete hund, og en golden retriever holdt ham med selskap.

arrow-left







expand-left arrow-right TROSSET GRÅVÆR: Publikum glemte fort det triste været da artistene entret scenen.

Flakslodd og konjakk

For Morgan Sulele, som nylig er ferdig med innspillingen av «Hver gang vi møtes», er det viktig med flakslodd, det til tross for at han aldri har vunnet høyere beløp enn 25 kroner.

– Ellers går det i brus, bagetter, vodka, vin og øl, forteller han, og lover at han skal komme opp med noen mer spennende krav til neste gang han får spørsmålet.

les også Chris Holsten om sin største fan: – Jeg ville aldri byttet Tessa mot en frisk søster

Også for Adrian Sellevoll står det flakslodd på rideren. Samt mengder av alkohol, med understrek på konjakk.

– Konjakk er det beste jeg vet, sier han, og legger til at han er gammel til sinns.

BACKSTAGE: Sval og Adrian Sellevoll bak scenen under VG-lista. Foto: Anniken Aronsen/VG

I tillegg skal det helst være hvite håndklær på plass, cashewnøtter og kjeks. For ikke å glemme chai-te.

21-åringen kommer rett fra «Farmen kjendis»-innspilling til VG-lista. Oppholdet beskriver han som veldig fint.

– Jeg fikk ro i sjelen, og trengte å få orden på rutinene, sier han.

Han avslører også at meddeltager Gunilla Persson sa at hun ville han skulle skrive en låt for datteren hennes. Det utelukker han ikke.

– Gunilla var veldig hyggelig, jeg hadde ikke forventet at hun skulle være så kul, smiler han.

les også «Hver gang vi møtes»-deltagerne: Dette gruer de seg mest til

Vil lure inn Playstation

For «Hver gang vi møtes»-aktuelle Chris Holstens vedkommende er det chips og dipp som gjelder bak scenen. Masse dipp.

– Også prøver jeg å jobbe inn «FIFA» og Playstation, sier han lurt.

Lauren, som står bak VG-lista-låten «Ensom», en sang basert på tusenvis av ungdoms tanker om ensomhet, har ett spesielt krav når det kommer til rideren.

– Sukkerspinn! Så lenge det er blå eller rosa er jeg fornøyd.

Hun avslører også at hun drikker mengder av energidrikken Burn, både backstage og ellers.

les også Tone Damlis tidligere duettpartner innrømmer MGP-løgn

– Da våkner jeg med én gang, sier hun.

Sval medgir at hun ikke har den mest spennende rideren, og det går stort sett i vann, brødskiver og frukt.

– Og masse smågodt!

Mediehuset VG er arrangør av VG-lista. VGs redaksjonelle dekning av arrangementet er basert på redaksjonens egne vurderinger.

Publisert: 03.07.19 kl. 20:44