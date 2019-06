FERDIG PÅ P1: Programlederne Pål Hovengen Plassen og Mari W. Svenning i Norgesglasset. Foto: Martin Eggan/NRK

«Norgesglasset» på NRK P1 legges ned

NRK P1 gjør flere endringer på sendeskjemaet.

Programmet «Norgesglasset» har vært et av Norges mest hørte radioprogrammer siden det begynte i 1994. I januar 2020 legges det ned, skriver Medier24.

– P1 er en fantastisk suksess, og er landets største og viktigste radiokanal med 1,2 millioner lyttere. For at vi skal klare å opprettholde den posisjonen, så må vi videreutvikle oss og forstå hva lytteren ønsker seg, forteller P1-sjef Bjørn Tore Grøtte til nettstedet.

VG har forsøkt å nå programlederne Pål Plassen og Mari Svenning, foreløpig uten å lykkes. Plassen sier følgende via NRKs pressekontakt:

– Tiden i «Norgesglasset» har vært fantastisk fin og lærerik. Jeg har satt stor pris på alle tilbakemeldinger vi har fått fra publikum, og jeg er stolt av den jobben vi har gjort. Nå er beslutningen tatt og jeg gleder meg til å gjøre nye, spennende ting i NRK.

Det er foreløpig ikke bestemt hva som vil erstatte «Norgesglasset», men det er klart at NRK P1 vil gjøre flere endringer i sendeskjemaet til neste år.

TAR GREP: Fungerende P1-sjef Bjørn Tore Grøtte. Foto: Martin Johan Eggan

«Her og nå» flyttes fra den vanlige sendetiden fra 17.00 til 18:30 til 13.00 og 14.00, samtidig som det ville komme tilbake på fredager, slik det var for et år siden, ifølge Medier24.

Programmet «Utakt» blir også lagt ned som en del av endringene i sendeskjemaet.

NRK P1 sier de ikke gjør endringer fordi det er noe galt med programmene.

– Dette gjøres for å samle og engasjere flest mulig lyttere. Da må vi kontinuerlig utvikle kanalen og gjøre endringer. Akkurat nå var behovet for endring større enn programtitlene, sier Grøtte.

– I fjor jobbet vi med å utvikle sendeskjemaet i helgene, og nå ser vi på hverdagene. For eksempel ser vi at informasjonsbehovet er større på dagtid enn på ettermiddagene, derfor føler vi at «Her og nå» må flyttes til tidligere på dagen, sier Grøtte til VG.

Han forteller at dette er grunnen til at også «Norgesglasset» og «Utakt» skal legges ned.

– Endringene må skje utover programtitler, selv om programmer som «Norgesglasset» har fungert veldig bra.

– Hva vil skje med programlederne?

– Dette er flinke folk som er fast ansatt i NRK, så det skal de fortsette å være. Vi må se på hvor de forskjellige behovene er, så nå blir det å lage høstsesongen og å drive med programutvikling. Da får vi se hva som skjer videre, sier han.

