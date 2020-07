SPRUDLET: Märta Elander Wistén i sprudlende form med sprudlevann i glasset, sammen med sin nye kjæreste, Petter Stordalen, under åpningen av hans nye storhotell i København. Foto: Anton Soggiu

Her er Stordalens nye kjæreste

Petter Stordalen (57) har funnet kjærligheten med den tidligere svenske topprytteren Märta Elander Wistén (30).

Det bekrefter den norske hotellkongen overfor VG.

– Det ble faktisk coronakrisen som førte oss sammen. Märta kom til Oslo på besøk like før alt stengte ned, og ble stuck med meg her, sier en stormforelsket Stordalen.

Hans nye kjæreste er den tidligere sprangrytteren Märta Elander Wistén, som toppet karrieren med gull i laghoppping for Sverige i EM i 2007.

– Vi har det helt fantastisk sammen

Stordalen sier livet er fint akkurat nå, selv om den økonomiske coronakrisen er den tyngende rammen om hans forretningsliv.

– Det har vært en veldig spesiell tid, men vi har samtidig fått muligheten til å bli godt kjent – og etter hvert skikkelig forelsket. Så mens forretningslivet har vært utfordrende, har privatlivet vært en opptur. Vi har det helt fantastisk sammen, sier Stordalen.

Han bekrefter også overfor VG at han har tatt ut skilsmisse fra Gunhild Stordalen, men vil ikke utdype noe ut over det.

Gunhild Stordalen sier til VG at hun er glad på Petter Stordalens vegne.

– Jeg er glad Petter har funnet kjærligheten igjen, det fortjener han. Petter og jeg er for alltid gode venner, og jeg ønsker dem alt godt. Jeg har ikke møtt Märta ennå, men jeg har hørt så mye bra og gleder meg til å bli kjent med henne, sier Gunhild Stordalen til VG.

STORDALEN NYE KJÆRESTE: Märta Elander Wistén er tidligere sprangrytter. Hun jobber i dag i et eventbyrå. Hun kommer fra en velstående familie. Foto: Anton Soggiu

Petter Stordalen og Märta Elander Wistén har kjent hverandre en stund, men forholdet skal ha utviklet seg i romantisk retning etter nyttår.

Det var på åpningen av Stordalens nye danske storhotell, Villa Copenhagen, 1. juli at de viste seg sammen for første gang.

Hun er født i Stockholm, hvor hun i dag bor. Hun har vokst opp i den svenske hovedstaden og i Göteborg.

Hun kommer fra den velstående Elander-familien i Sverige:

Hennes bestefar på morssiden arvet trykkeriet Elanders, som i dag er et globalt grafisk konsern med rundt ti milliarder kroner i omsetning og med ca. 2000 ansatte. Selskapet ble solgt til den svenske mangemilliardæren Carl Bennet i 1997 – og hele kjøpesummen gikk til Märtas mormor Kerstin Elander, som døde i fjor.

Stordalens nye kjæreste er bosatt i Stockholm. Det er uvisst om de skal bo i hver sin skandinaviske hovedstad, eller om de etter hvert skal bo sammen.

Jobber i eventselskap

Märta Elander Wistén ønsker ikke å gi noen kommentarer til parforholdet som Stordalen i dag bekrefter.

Hun har siden hun var et barn gjort det meget godt som sprangrytter. Hun kom på landslaget som 13-åring og har vunnet en rekke mesterskap, inkludert Nordisk mesterskap og junior-EM.

Men hun ga seg som sprangrytter da hun var 23 år, for å utdanne seg som journalist, med fordypning i TV-produksjon.

Her er Märta Elander Wistén på toppen av sin rytterkarriere sammen med hesten sin, Briscar, som hun vant junior-EM med i 2007. Foto: Toscana Tour 2007/Arezzo Equestrian Centre

I dag jobber hun som prosjektleder i eventselskapet Ryska Posten Event. Hun er skilt og har ikke barn.

Stordalen har tre voksne barn – og to ekteskap bak seg.

Etter 17 års ekteskap med Ingrid Stordalen, gikk de fra hverandre i 2003. De ble separert i 2004.

I 2005 møtte Stordalen sin neste kone, Gunhild Stordalen (41). De giftet seg i 2010, og hadde et storslått bryllup i Marrakech.

I november 2019 ble det kjent at Petter og Gunhild Stordalen gikk fra hverandre.

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner, velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sa de to i en pressemelding som ble sendt ut 10. november i fjor.

Petter og Gunhild Stordalen har hele veien vært tydelig på at de to fortsatt er venner og har stor kjærlighet for hverandre etter 14 år sammen som kjærester og ektepar – og gjennom oppturer og tøffe tak med Gunhilds sykdom og kamp for livet.

– Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sa Gunhild Stordalen i pressemeldingen da de skilte lag.

– Dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sa Petter Stordalen.

VG har skrevet at de to inngikk en avtale, som sikrer Gunhild Stordalen over 100 millioner kroner ved en skilsmisse.

Petter Stordalen har fordelt arven på sine tre barn, som i 2018 fikk 8,36 milliarder kroner hver av familieformuen, overført til seg.

Publisert: 10.07.20 kl. 20:57

