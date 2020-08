I KRISE: Messer og konferanser som denne – her ved statsminister Erna Solberg på Norges Varemesse i fjor – kan det bli færre av om det blir færre aktører i eventbransjen. En undersøkelse fra Opinion viser at en fjerdedel av bedriftene i bransjen tror de ikke overlever tredje kvartal i år uten økonomisk hjelp på grunn av coronakrisen. Foto: Trond Solberg

Norsk eventbransje: – Vi er i ferd med å knekke ryggen

Ledende aktører i norsk eventbransje frykter at hele næringen forsvinner dersom de ikke får nyte bedre av regjeringens støtteordninger enn det tilfellet er i dag.

Nå nettopp

I dag faller denne bransjen utenfor store deler av kompensasjonsordningene og krisepakkene som regjeringen har presentert jevnlig siden Norge ble stengt ned i mars. Selv sier eventbransjen at de faller mellom to stoler, Næringsdepartementet og Kulturdepartementet.

– Eventbransjen er i ferd med å brekke ryggen! Uten gode støtteordninger fra myndighetene vil bransjen vår forvitre til det ugjenkjennelige. Vi har i praksis driftsforbud. Vi har stor respekt for smittefaren og de myndighetsbestemte restriksjonene, men for menneskene som jobber i eventbransjen, er dette brutalt. Vi var de første som ble stengt ned i krisen, og vi er nok de siste som får åpne opp, sier daglig leder Vidar Eriksen i Z Event, et byrå som omsatte for 135 millioner kroner i 2018.

les også Norske konsertarrangører: Frykter også for neste sommer

Han får støtte av sin kollega Trine Weidal, administrerende direktør i Gyro, som er skuffet over at regjeringen strammet inn smitteverntiltakene igjen sist fredag.

– Situasjonen for bransjen ser mørkere ut for høsten og første halvår 2021. Vi forstår grepene til regjeringen, men med et yrkesforbud krever vi også at vi som bransje får hjelp. Vi jobber som sagt mot myndighetene, men det virker ikke som de helt skjønner hvem som er dekket av ordningene de selv har laget, sier Weidal til VG.

BEKYMRET: Administrerende direktør i Gyro, Trine Weidal. Foto: Gyro

Gyro er en av gigantene i norsk eventbransje og hadde en omsetning i 2019 på 138 millioner kroner. Trine Weidal mener bransjen faller mellom to stoler, og at Kulturdepartementet og Næringsdepartement peker på hverandre når det kommer til de siste måneders støtteordninger.

– Krisepakkene, slik de er lagt frem og vedtatt av Stortinget, gjør at bransjen faller mellom to stoler. Eventbyråene har ikke rett på støtte for avlyste arrangement, slik som kultur og idrett, og kontantstøtten treffer svært dårlig siden bransjen er prosjektorientert næring med store sesongsvingninger i inntektsstrømmen. Bransjen er blitt en kasteball mellom flere departement, sier hun.

les også Raja får kritikk for støtteordninger

Vidar Eriksen i Z Event supplerer:

– Det er svært vanskelig for oss å få regjeringen til å forstå alvoret. Næringsdepartementet og Kulturdepartementet er fortsatt ikke enige om hvem som har ansvaret for vår bransje. Jeg vil sende en direkte utfordring til næringsministeren og kulturministeren om å møte oss. Sammen finner vi gode løsninger på alle disse utfordringene, og det haster. Jeg mener en bransje som sysselsetter 30.000 mennesker bør få 30 minutter med ministeren, sier han.

les også Sp-Trygve ber Høyre-Sanner stoppe million-krisehjelp til taxfreebutikkene

I en undersøkelse foretatt av Opinion for Sponsor- og Eventforeningen i juni kommer det frem at eventbransjen taper i snitt halvparten av omsetningen sin som følge av coronakrisen.

Flere enn én av tre bedrifter tror ikke de overlever 2020 dersom ikke regjeringen innlemmer dem i krisepakkene.

– Dette er alvorlig. Med bransjen forsvinner verdifull kompetanse. Eventbransjen er et nav som gjennom kultur, artister, foredragsholdere, grafikere og teknikere engasjerer og motiverer hundretusener av medarbeidere hvert år. Vi sørger for en omsetning på over 4 milliarder for hoteller, reiseselskaper, catering og underholdning. Dette skjer over hele landet, fra hjørnestenshotellet med naturopplevelser til store konferansehoteller, påpeker Vidar Eriksen i Z Event.

les også Øker coronapotten med et kvart kulturbudsjett

Gyros Trine Weidal peker på en uttalelse fra Næringsdepartementet i et Dagbladet-intervju med en annen eventbyråkjendis, Jan Fredrik Karlsen, for et par uker siden der departementet sier at «bedrifter i eventbransjen i utgangspunktet ikke er utestengt fra kontantstøtteordningen og ordningen for avlyste eller utsatte kulturarrangementer».

– Dette stemmer imidlertid ikke. Det er formuleringer i ordningen som helt tydelig sier at kurs og seminarer regnes ikke som kulturarrangement, og at lukkede bedriftsarrangement omfattes ikke av ordningen. Og det er her hele Gyros omsetning ligger, og mange eventbyråer har det på samme måte, sier hun.

les også Musikkorganisasjoner om Abid Rajas nye tiltak: Frykter et ras av konkurser

Statssekretær i Næringsdepartementet, Jan-Christian Kolstø, skriver i en e-post til VG at eventbransjen har krav på kompensasjon dersom eventet har kulturelt innhold.

– En rekke aktører i eventbransjen omfattes av ordningen for avlyste eller utsatte kulturarrangementer. Hvis disse har hatt oppdrag i forbindelse med konserter eller andre forestillinger med kulturelt innhold som er blitt avlyst, har de rett på kompensasjon fra ordningen. Ordningen gjelder kun for kulturarrangementer, og omfatter ikke kurs, seminarer og lukkede bedriftsarrangementer. Bedrifter i eventbransjen er med andre ord ikke utestengt fra ordningen for avlyste eller utsatte kulturarrangementer, skriver Kolstø.

Han åpner også for snarlig dialog med eventbransjen.

– Nærings- og fiskeridepartementet vil invitere representanter fra eventbransjen til et møte om deres situasjon i løpet av kort tid. Vi tror at et slikt møte vil ha merverdi for begge parter, også i arbeidet med å finne gode løsninger på bransjens utfordringer, skriver statssekretær Jan-Christian Kolstø.

Publisert: 13.08.20 kl. 09:24

Mer om Coronaviruset Kulturdepartementet Næringsliv Økonomi

Fra andre aviser