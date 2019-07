VARETEKTSFENGSLET: A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Stockholm siden 5.juli - mistenkt for mishandling. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

A$AP Rocky varetektsfengslet ytterligere én uke: – Svært skuffet

Den svenske påtalemyndigheten vil utvide varetektsfengslingen til og med torsdag 25.juli.

A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic møtte pressen for en pressekonferanse etter fengslingsmøtet ved 14-tiden fredag ettermiddag.

– Jeg er svært skuffet. Han er veldig påvirket, sier Jovicic til pressen fredag ettermiddag.

Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag ble det avgjort at 30-åringen skal varetektsfengsles ytterligere én uke frem til og med torsdag 25.juli.

Fredag morgen ble det kjent at den svenske aktoren, Daniel Suneson, etterspurte mer tid i voldssaken mot artisten Rakim Mayers (30) - bedre kjent som A$AP Rocky.

A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5.juli - mistenkt for mishandling. Sammen med artisten er ytterligere to andre personer mistenkt i samme sak. Ønsket om å forlenge varetektsfengslingen gjelder også for de to andre mistenkte i saken.

– Han er tydelig på at dette var selvforsvar, hvor det var de som ble oppsøkt. Derfor syns han det er vanskelig at det er de som ender opp med å bli varetektsfengslet, sa Jovicic om artisten under pressekonferansen.

FORSVARER: A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic møtte pressen for en pressekonferanse etter fengslingsmøtet ved 14-tiden fredag ettermiddag. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Advokaten er positiv til at Rakim Mayers kommer til å bli frikjent neste uke.

En motanmeldelse har blitt rettet mot en av de fornærmede i saken, ifølge pressemeldingen. Det foregår en foreløpig etterforskning, hvor en avgjørelse vil skje senest den 25.juli.

Den amerikanske toppdiplomaten Carl Risch (49) er også på plass i Stockholm for å treffe artisten og de to andre mistenkte amerikanske borgerne, ifølge Expressen.

Svensk kontakt med USA

Artisten har sanket inn kjendisstøtte fra hele verden - blant annet fra Kim Kardashian West og Kanye West. Nå har i tillegg flere medlemmer av den amerikanske kongressen uttrykt støtte til 30-åringen.

Karin Olofsdotter, som er Sveriges ambassadør for USA, bekrefter til TMZ at det har vært direkte kontakt mellom Det hvite hus og Sverige i forbindelse med varetektsfengslingen.

Olofsdotter forteller at de har vært i kontakt med amerikanske myndigheter for å avvise ryktene som har blitt spredd på amerikanske medier om «umenneskelige forhold» i det svenske fengselet.

På spørsmål fra pressen om «umenneskelige forhold» i det svenske fengselet, svarer advokat Jovicic:

– Jeg har en oppfatning av hva som kan ha skjedd. Rakim Mayers fikk besøk av den amerikanske ambassaden da han satt i arresten. Den beskrivelsen han tok med seg, var nok hvordan det var i arrestavdelingen.

Mistenkt for mishandling

A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm - mistenkt for mishandling. Senere ble 30-åringen begjært varetektsfengslet, hvor han nå har sittet inne i to uker.

Siden har artisten måttet avlyse en rekke konserter i Europa.

En video av slagsmålet har fått mye oppmerksomhet både på sosiale medier og i internasjonale medier. I videoen ser man det som angivelig er rapperen kaste en annen mann i bakken.

Deretter begynner tre andre personer å slå og sparke mannen mens han ligger nede.

A$AP Rocky delte selv video av hendelsen på Instagram. Artisten har hele tiden forklart at det var han og gjengen som først ble forfulgt og trakassert av mennene i forkant av slagsmålet, og at han har handlet i selvforsvar.

Advokaten til artisten opplyste under pressekonferansen at videoen av hendelsen er en del av etterforskningen.

Videoen viser slagsmålet i Stockholm søndag 30.juni: