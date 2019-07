BEKLAGER ORD: – At folk føler seg krenket er ikke i seg selv noe bevis for at vi har gått for langt. Men i denne saken brukte vi et ord som vi ettertid ser vi ikke burde bruke, skriver NRKs underholdningssjef i en beklagelse. Foto: NRK

NRK fjerner jøde-sketsj

NRK fjerner sketsjen hvor ordet «jødesvin» var punchlinen. – Ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over, skriver NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i en beklagelse.

Oppdatert nå nettopp

Det er halvannen uke siden NRKs Satiriks publiserte en sketsj hvor to menn spilte Scrabble. Den ene mannen kunne enten tape, eller vinne ved å legge ned ordet «jødesvin» på brettet.

I dagene etterpå har NRK mottatt 393 klager på sketsjen. Satiriker Dagfinn Nordbø var blant dem som reagerte:

– Det er et ord det er langt over streken å bruke, det er stygt, ja så stygt at det gjør fysisk vondt å lese det. Og hvis det er slik, skal bjellene ringe. Da er du på feil spor, skrev han i en kommentar i VG.

– Sterkt ord å bruke

Nå mener NRK det samme, og velger å fjerne sketsjen fra alle sine plattformer, skriver NRK. Samtidig publiserer de en skriftlig beklagelse fra underholdningssjef Charlo Halvorsen.

– Mange har følt seg støtt over bruken av ordet «jødesvin». Dette er naturligvis et svært sterkt ord å bruke i enhver sammenheng, men intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord, skriver Halvorsen.

Halvorsen beklager til det jødiske miljøet i Norge, men er likevel ikke enig i at de gikk over streken.

– At folk føler seg krenket er ikke i seg selv noe bevis for at vi har gått for langt. Men i denne saken brukte vi et ord som vi ettertid ser vi ikke burde bruke. Som sto i veien for intensjonene våre og såret en gruppe mennesker helt unødig. Det sier vi unnskyld for,skriver Halvorsen i beklagelsen.

Sjelden sletting av humor

At en humorsketsj ikke bare beklages, men til og med slettes, er veldig sjelden, forteller Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK.

– Jeg kan ikke huske sist vi har gjort det. Vi beklaget et innslag i Storbynatt med Bård og Harald i 2010. Så dette er sjelden. Satirens rom skal være stort, og vi må også kunne lage satire som oppleves som krenkende. Men dette er en av de gangene vi bare må erkjenne at her tråkket vi feil. Dette handler om den historiske konteksten dette ordet har, sier han til VG.

– Hva tenker du om at satirikere mener at dette nå er et greit ord å bruke i humor, sytti år etter Holocaust?

– Vår vurdering var at dette var et krenkende ord som kunne brukes. Jeg mener nok at de aller fleste krenkende ord kan brukes i satire. Mn dette er et av de veldig få ordene som oppleves som for sårende for mange, sier Kalbakk.

Publisert: 26.07.19 kl. 08:24 Oppdatert: 26.07.19 kl. 09:12