DØNN ÆRLIG: Lene Orvik hjemme i leiligheten som hun i over ett år har prøvd å selge. Foto: PRIVAT

Lene Orvik deler alt: – Det siste jeg vil er å støte noen

Influencer Lene Orvik (33) setter absolutt ingen begrensninger for hva hun deler i sin nye podkast.

Nå nettopp

– Jeg holder ikke tilbake på noe. Når jeg har døpt podkasten «I Dybden», må jeg la episodene leve opp til det, sier toppbloggeren til VG.

Orvik har blogget i over ti år, men har unnlatt å slippe følgerne for tett på. Når hun nå gjør det, er det etter grundig vurdering. Flere ganger har hun vært i ferd med å ombestemme seg, men nå er hun glad hun tok spranget.

– Jeg får meldinger fra mennesker som sier det er fint å vite at de ikke er alene.

les også Sluttet før det ble lukrativt å være influencer: – Litt bittert

Orvik synes det er lettere å snakke om vanskelige temaer med venner i en podkast enn det er å skrive om dem på bloggen. Men det er ikke bare seg selv hun bretter ut. 33-åringen skildrer detaljert turbulente kjærlighetsforhold, og hun forteller om traumatiske episoder knyttet til andre i nær krets.

Noen av dem har hun advart på forhånd, andre ikke.

– Det siste jeg ønsker er å støte noen, sier hun.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt at lytterne mener å vite eller gjetter seg til hvem det er du snakker om – selv om du selv ikke oppgir navn?

– Det får folk bare spekulere i. Sånt kan man ikke styre. Jeg gjør ikke dette for å utlevere noen. Det er veldig viktig for meg å understreke.

les også Toppblogger tråkket i salaten: – Jeg er lei meg

Orvik har ingen betenkeligheter med kun å presentere sin versjon.

– Jeg har gjort det veldig klart at det alltid er to sider av en sak, og at det selvsagt er ting ved meg som kan ha fremprovosert det ene og det andre. Men jeg synes ikke det er feil å dele hvordan man har følt og hatt det, og hvorfor man er den man er. Dette er min historie, og den må jeg få lov til å dele.

PODKAST: Lene Orvik i sving med nysatsingen sin. Foto: PRIVAT

Mange av temaene er ekstra vonde å snakke høyt om.

– Men det er alltid litt terapi å sette ord på det som er sårt.

Orvik sier at selv om hun utad fremstår som tøff og sterk, så er hun bare «en sårbar frøken». Særlig har hun vært redd for å si noe feil og bli dømt.

– Men det er jo ingen fasit på historien om ens eget liv, så så feil kan det ikke bli. Jeg har vært samme person hele tiden, men det er først nå jeg viser hva som er bak fasaden.

Fått med deg? Morten Hegseth gravde i internett-fortiden til Lene Orvik:

33-åringen mener hun vokser på å trå utenfor komfortsonen.

– Jeg har alltid satt opp vegger for å beskytte meg selv, fordi jeg ikke har ønsket å dele det som har vært vanskelig. Nå føles det som en lettelse.

Orvik forteller at hun kun har fått positive reaksjoner.

– Jeg prøver virkelig å respondere på hver eneste kommentar, enten med å svare eller å trykke «liker».

2014: Lene Orvik på Blog Awards i Oslo for seks år siden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hun vet imidlertid godt at ikke alt som skrives om henne, er positivt. Orvik styrer unna Jodel og andre fora der hun selv blir omtalt, og leser kun kommentarer i sine egne sosiale medier-kanaler.

– Jeg tar et aktivt valg om ikke å oppsøke det negative. Ganske enkelt fordi det ikke gjør meg godt. Jeg fjerner meg fra situasjonen fremfor å oppsøke den.

FRILUFT: Lene Orvik tilbringer gjerne dagene i skog og mark nå når corona setter begrensninger for det meste. Her ved Sognsvann i Oslo. Foto: PRIVAT

Særlig har det vært spekulert mye rundt bloggerens kjærlighetsforhold, et tema som er viet stor plass i podkasten. I dag er Orvik singel og trives med det. Hun har gått fra ikke å like å være alene, til å elske det.

– Det er en enorm styrke å bli trygg i seg selv og eget selskap. Som singel er det også mer rom til selvrefleksjon. Utfordringen er å ikke ha noen å dele hverdagen med. Innimellom kjenner jeg på ensomhet.

– Hvordan ser du for deg kjærlighetslivet fremover?

– Jeg lever her og nå. Om man skal ha forventninger, tror jeg man blir skuffet.

Hva har kjendisene på mobilen?

Orvik drømmer likevel om et harmonisk forhold.

– For meg er kommunikasjon nøkkelen – og at man har evne til å forstå hverandre. Jeg er opptatt av at man er familieorientert, men også har respekt for hverandres sosiale liv.

Hun lover «gladere» temaer i podden fremover.

– Det kommer litt sex og singelliv-historier, blant annet.

– Hva er det viktigste livet har lært deg så langt?

– At jeg lærer noe nytt av alt. I stedet for å se på problemer og utfordringer i livet som motgang, så fokuserer jeg på hva jeg kan lære. Det som er vondt der og da, gjør en mye sterkere og mer rustet på sikt. I det siste har jeg lært at det å vise sårbarhet og belyse ting som har vært vanskelig, ikke er så skummelt likevel.

Orvik la ut leiligheten på Frogner i Oslo for salg i fjor vår, men har ikke lykkes med å selge, selv om hun har gått ned i pris. Nå har hun leid den ut for selv å flytte inn i en lånt leilighet i Bjørvika i hovedstaden i fire måneder.

les også Coronakrise for influencerne: – Lever på oppsparte midler

Corona setter en stopper for all utenlandsferie, så Orvik fikk ideen om å leie et sted i nærheten med mye sol.

– Så nå har jeg kjøpt utemøbler til terrassen, sier hun fornøyd.

Orvik tror hun vet hvorfor det er vanskelig å selge leiligheten, som ligger ute med en prislapp på 6.990.000 kroner. Den har nemlig åpen løsning mellom bad og soverom.

– Jeg bygget den jo for meg selv, men jeg tror spesielt par kan føle på utfordringene med at det ikke er vegg mellom, sier Midsund-kvinnen, som ikke vet hvor hun selv kommer til å flytte etter hvert.

Uten å utdype forklarer hun at også hennes økonomi er påvirket av corona.

– Min som alle andres. Men sånn er det bare. Man må gjøre det beste ut av alle situasjoner.

les også Kenza tar bloggpause: – Ikke så gøy lenger

les også Lene Orvik: – Burde tenkt meg om to ganger

les også Brudd mellom Lene Orvik og Jørgen Festervoll

les også Brudd for toppblogger og kjæresten

Publisert: 07.05.20 kl. 20:00

Les også

Fra andre aviser