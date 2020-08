FÅR KRITIKK: Melina Johnsen får kritikk på sosiale medier etter en Dubai-tur. Flere mener det ser ut som at hun ikke overholder karanteneplikten. Foto: Mattis Sandblad

Melina Johnsen anklages for karantenebrudd: – Stemmer ikke

Realitydeltager Melina Johnsen tilbrakte nylig to uker i Dubai. Så la hun ut et bilde fra en restaurant som har ført til mye kritikk. – Tatt ut av kontekst, sier hun.

Dagbladet snakket med realityprofilen under Dubai-ferien. Hun ga da uttrykk for at hun var innforstått med at hun måtte i karantene når hun kom hjem til Norge. Dette fordi De forente arabiske emirater, hvor Dubai ligger, er markert som rødt på FHIs oversikt.

I DUBAI: Johnsen sa til Dagbladet i juli at det var en spontan tur og at hun ikke angrer.

Får kritikk i sosiale medier

Siste Instagram-bilde Johnsen la ut fra med Dubai-tag er fra 10. august. Søndag 16. august delte hun likevel et bilde av at hun var på restaurant, og i kommentarfeltet lot ikke kritikken vente på seg.

PÅ RESTAURANT: Seks dager etter siste deling fra Dubai-ferien var Melina tilsynelatende på restaurant. Det får Mads Hansen til å reagere. Foto: Skjermdump / Instagram @melinajohnseen

Blant dem som reagerte er Mads Hansen. I en kommentar under bildet spør han om ikke dette er brudd på karantenereglene.

– Jeg lurer oppriktig

Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

– Grunnen til at jeg skriver i kommentarfeltet til Melina er rett og slett undring. Jeg lurer på om jeg har forstått det rett, eller om jeg har misforstått, sier Hansen til VG.

– Det kan virke ut ifra bildene at hun har vært i Dubai, og så ikke overholdt karanteneplikten. Hvis hun derimot har overholdt den synes jeg uansett det er kritikkverdig at hun legger det fram på en måte som gjør at hennes følgere på sosiale medier tror at har brutt den, og med det gir et signal om at det ikke er så viktig.

Hansen forteller at han ikke anser seg selv som noe «coronapoliti», men kommenterer og deler fordi det irriterer han.

– Alle mener noe på sosiale medier. Jeg mener at det er forkastelig å bryte karantenen, for det går utover mange andre. Det gjør at vi ikke blir kvitt viruset med det første. Det irriterer meg, og da sier jeg ifra.

– Viktig å følge anbefalingene

FHI opplyser til VG at for reiser fra Dubai gjelder 10 dagers innreisekarantene.

– Anbefalinger og råd om karantene er gitt for å redusere smitterisikoen. Alle bør bidra til å forebygge smitte av covid-19. I en situasjon der vi ser økende smitte i deler av landet er det viktig å følge anbefalingene, sier avdelingsdirektør Didrik Vestrheim.

Vestrheim forklarer at brudd på karantene kan anmeldes og eventuelt føre til straff, men at dette faller til andre myndigheter enn FHI.

Johnsen sa til Dagbladet i juli at det var en spontan tur og at hun ikke angrer, og tydeliggjorde den gang at hun var klar over karanteneplikten.

Melina: – Tatt helt ut av kontekst

Foto: Mattis Sandblad

– Jeg vil gjerne svare for meg, men det har vært et vanvittig mas. Jeg har fått så mye hatmeldinger og dritt, forklarer Melina. Hun valgte å lukke profilen sin på Instagram, slik at kun dem som allerede følger henne kan se postene hennes og kommentere.

– Etter at Mads kommenterte ble det helt kaos.

Johnsen mener Hansen har misforstått, og at kritikken kommer uten grunn.

– Det stemmer ikke. Dette er tatt helt ut av kontekst, sier hun.

Realitykjendisen forklarer at hun var i Dubai, og kom hjem forrige mandag. Det er åtte dager siden.

– Da vi dro fra Dubai tok vi en coronatest på flyplassen. Etter 48 timer fikk jeg svar på den, og den var negativ. Likevel har jeg vært i karantene hele tiden, fastslår hun.

På vei hjem fra Dubai mellomlandet Johnsen og venninnen i Nederland, men etter landing i Norge skal hun altså ha holdt seg innendørs.

– Og da ville jeg har et bilde å legge ut i feeden. Jeg må få lov til å dele et fint bilde uten at folk klikker på meg.

Gadd ikke svare

– Ingen av mine følgere reagerte på bildet. Ingen kommenterte noe negativt før Mads Hansen gjorde det. Det kan virke som han nesten har en fetisj på å få folk til å føle seg drit, sier Johnsen.

Hun understreker at hun blir ordentlig sint av Hansen.

– Man føler seg så liten mot ham, og det vet han. Han burde jo heller hatt fakta på bordet før han kommenterte.

– Men du kunne svart på kommentaren hans, og avkreftet at du brøt karantenen der?

– Jeg gadd ikke svare han, jeg tenkte jeg bare skulle overse det. Jeg må ikke forsvare hvilke bilder jeg deler på profilen min.

Tenker du nå at du skulle gjort det tydeligere at du ikke brøt karantenen gjennom for eksempel å skrive det i bildeteksten?

– Ja, jeg burde jo tydeligvis ha gjort det. Det ble jo helt kaos.

For ordens skyld: Mads Hansen er en profil i VGTV og har en podkast i VG.

Publisert: 18.08.20 kl. 16:37

