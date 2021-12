INFLUENCER: Leah Isadora Behn har en stor følgerskare i sosiale medier.

Leah Isadora Behn har fått kontrakt: − Det jeg elsker

Leah Isadora Behn (16) blir influencer-kollega med Emma Ellingsen (20) og Anniken Jørgensen (25).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Leah deler alt fra sminkevideoer til hverdagsgløtt til sine over 70.000 følgere på Instagram og over 115.000 følgere på TikTok.

– Jeg klarer fortsatt ikke å kalle meg selv influencer, sa en smilende Leah etter å ha vunnet sin aller første pris under Vixen Awards i oktober.

Men nå kan hun i hvert fall med rette kalle seg det. Tidligere denne måneden skrev prinsesse Märtha Louise og Ari Behns datter nemlig under kontrakt med influencer-managementet Kontent.

Gleder seg

– Jeg fikk med en gang en veldig bra følelse da jeg møtte Kontent og kunne ikke tenkt meg noen bedre å samarbeide med. Nå gleder jeg meg til en ny og organisert start, skriver Leah i en e-post til VG, etterfulgt av en smile-emoji.

– Hva vil det bety for deg å være tilknyttet et byrå, sammenlignet med sånn du har drevet til nå?

– Jeg føler ikke at det gjør noen forskjell om jeg er tilknyttet et byrå eller ikke, for jeg gjør det jeg elsker uansett. Men jeg håper bare det blir enda morsommere og enda mer gøy å satse på det jeg elsker, svarer 16-åringen.

Stian Johansen, byråleder i Kontent, er glad for å meddele at Leah blir en del av deres influencer-stall.

– Sammen med Leahs øvrige støtteapparat skal vi ivareta den kommersielle virksomheten i Leahs kanaler, samt bistå som managementfunksjon på andre satsingsområder, forklarer Johansen.

Når VG spør Leah hva som er det beste med å være influencer, svarer hun:

– Det jeg liker best er å spre glede, ha det gøy, gi tips, snakke med folk og inspirere der jeg kan. Og det er dét jeg fokuserer på, ikke det negative, sier hun – også her etterfulgt av en «smiley».

– Du har jo vært kjendis hele livet, men som influencer blir du enda litt mer offentlig, hva mener du om det?

– Jeg tenker det er positivt, fordi jeg liker veldig det jeg driver med og synes det er hyggelig å hilse på folk som synes det jeg gjør er gøy. Det er veldig koselig, svarer Leah, som ikke ønsker å utdype hva avtalen betyr økonomisk.

– En IT-jente

Også merkevaresjef i selskapet, Susanne Kjellhov, er svært fornøyd med det nye tilskuddet.

– Vi ble oppmerksomme på Leah på bakgrunn av hennes evne til å engasjere i sosiale medier, samt at hun er en drivende dyktig innholdsskaper med en særegen stil som har gjort henne til en IT-jente, sier Kjellhov.

SMINKE: Leah Isadora, her i TV-2-dokumentaren til mamma Märtha Louise i vår, er allerede en dyktig makeup-artist.

Kontent har fra før kjente profiler som Emma Ellingsen (20) og Anniken «Annijor» Jørgensen (25) i sin stall.

– Hvilke spesielle hensyn må dere ta med Leah i staben – som medlem av kongefamilien og med tanke på at hun er så ung?

– Vi er vant til å jobbe med unge profiler fra tidligere av, og her utviser vi ekstra mye skjønn i alle ledd. Hovedmålet er å skape et trygt grunnlag og sunne arbeidsforhold som er tilpasset alder og livssituasjon for alle våre profiler, svarer Kjellhov.