Medier: Dr. Dre må betale ekskona over 880 millioner kroner

Etter 24 år avsluttes ekteskapet mellom Dr. Dre (56) og Nicole Young (51) med en av de høyeste skilsmissesummene i bransjen noensinne.

Det melder flere amerikanske medier, blant annet Rolling Stone og TMZ.

De skriver at Dr. Dre og Nicole Young nylig har sendt inn en ekteskapsoppgjørsavtale, hvor det i rettsdokumentene fremkommer at Dre har gått med på å betale Young 100 millioner dollar – 50 millioner nå, og 50 millioner neste år.

Summen tilsvarer over 880 millioner norske kroner, og markerer en av de dyreste skilsmisseoppgjørene i bransjen.

Slik fordeler de eiendeler

Dre skal ifølge TMZ være god for over 7,2 milliarder kroner.

I forliket de nå skal ha inngått får Dre beholde syv av eiendommene de eier, inkludert et Malibu-hjem, to boliger i Calabasas og fire eiendommer i L.A.-området, inkludert Brentwood-eiendommen som har en verdi på 100 millioner dollar.

I tillegg får Dre fulle rettigheter til sine masterinnspillinger, varemerker og interesser i ulike partnerskap. Han beholder også alle Apple-aksjene deres, som inkluderer inntektene fra salget av «Beats by Dr».

De deler flåten de har av kjøretøy – han får seks og hun får fire biler. Hun får beholde smykker, kontanter og bankkontoer som hun hadde ført under ekteskapet.

Avtalen utelukker Youngs mulighet til å få støtte fra ektefellen noe som ble sterkt bestridt under skilsmissen.

Bitter strid

Dr. Dre og Young hadde vært gift i 24 år da det i fjor sommer ble kjent at Young hadde søkt om skilsmisse. Paret har sønn på 24 og en datter på 20 sammen. Dr. Dre har i tillegg fire barn fra tidligere forhold.

Skilsmissen har vært preget av mye konflikt.

Ifølge amerikanske medier fremsatte Young i separasjonspapirene krav om økonomisk støtte fra ektemannen. De to har også kranglet om ektepakten kona ifølge TMZ hevder hun ble tvunget til å signere, og som hun hevder han to år senere rev i stykker.

Dre på sin side hevder at han aldri rev i stykker kontrakten, at den er gyldig, og at kona skrev under frivillig.

Tidligere i år fremmet Young flere anklager mot eksmannen og sa blant annet at han misbrukte henne før de ble gift – og på bryllupsnatten. Artisten mente på sin side at ekskona kom med falske anklager for å skvise ham for penger.

