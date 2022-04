PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry, her avbildet i New York i fjor.

Meghan og Harry har besøkt dronningen

Prins Harry (37) og hertuginne Meghan (40) har vært innom Storbritannia på vei til nederland og besøkt dronning Elizabeth «i hemmelighet».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder BBC og en rekke andre medier.

Harry og Meghan var innom dronningen (95), prins Harrys bestemor, på torsdag. Parets to barn er ikke med på reisen. De befinner seg hjemme i California.

En talsperson for prinseparet bekrefter besøket på Windsor Castle, men ellers gis det ingen detaljer.

Hertuginne Meghan har ikke besøkt ektemannens hjemland på to år. Ingen av de to var til stede da dronningens avdøde ektemann, prins Philip, hadde minneseremoni nylig – i anledning ettårsdagen for hans bortgang.

Prins Harry har vært hjemme i England ved et par anledninger etter at han og koan trakk seg ut av kongehuset og flyttet til USA.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår.

Meghan og Harry skal videre til Nederland, der de skal kaste glans over veldedighetsarrangementet Invictus Games.