PREMIEREFEST: Ida Fladen på den røde løperen før premierefesten til VGTVs nye talkshow «Harm og Hegseth» i slutten av mars. Da sa hun følgende til VG: – Det går veldig mye bedre. Det blir første gang jeg tar meg et glass på sykt lenge.

Ida Fladen om den siste tiden: Fant svulst på ultralyd

Ida Fladen (36) har hatt en tøff start på året og opererte nylig bort skjoldbruskkjertelen. Nå åpner hun opp om detaljene i egen podkast.

Av Nora Viskjer

Publisert: Nå nettopp

Onsdag forteller Fladen i hennes podkast «Ida med hjertet i hånden» at hun over en lengre periode følte seg dårlig.

– Jeg var slapp, masse problemer med puls og pust, tørste og svette. Det var mye rart.

Da hun i oktober skulle ta noen undersøkelser, ble hun sendt til ultralyd for å sjekke om det var betennelse i skjoldbruskkjertelen. Da fikk hun en overaskende beskjed.

– På den ultralyden fant de en svulst, og det tror jeg ikke var det vi så etter.

Hun fikk beskjed fra legen at den måtte sjekkes opp nøyere.

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» snakker 36-åringen med kjente personer om relasjoner og kjærlighet, men denne gangen er det altså Fladen selv som åpner opp om eget liv til Solveig Kloppen.

I årets første episode snakker hun om årsaken til operasjonen og innleggelsen på sykehus, hvordan tiden i etterkant har vært og hvilken beskjed hun venter på å få fra legen.

Fladen er for mange kjent som en del av gjengen i «Spårtsklubben» sammen med Mads Hansen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen. I tillegg har hun ledet TV 2-programmene «Idol Junior», «Sommertid» og «Happy Go Lucky».

VG har vært i kontakt med Fladen som opplyser at hun ikke har noen kommentarer utover det som blir sagt i podkastepisoden.

Avslørte operasjon

Det var i starten av mars «Spårtsklubben»-profilen delte åpenhjertig om at hun hadde operert bort skjoldbruskkjertelen i et lengre innlegg på Instagram.

«Grunnen til at det har vært stille herfra en stund, er fordi jeg har operert bort skjoldbruskkjertelen. Detaljene rundt det holder jeg for meg selv enn så lenge, men operasjonen har gått bra».

Videre står det:

«Det har vært noen heftige dager på sykehus, men nå er jeg trygt hjemme hos mamma og blir her en stund», skrev Fladen etterfulgt av et par emojier.

På det første bildet ligger Fladen i sykehussengen kledd i en sykehusskjorte. Også bilde to er fra sykehuset – stående i speilet med bandasje over halsen, mens det tredje bildet viser et stort arr over halsen.

Hun skriver også at hun normalt ikke åpner opp om sykdom i offentligheten og at det sitter langt inne for henne å dele det i sosiale medier.

«Jeg lever med kronisk sykdom og har møtt mye fordommer og lite forståelse de gangene jeg har vært åpen om det, både offentlig og privat. Jeg har ikke villet at det skal være noe som definerer hvem jeg er».

Fladen har tidligere vært åpen om at hun har krystallsyken – som ifølge Norsk Helseinformatikk er en tilstand med anfall av kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet.

Managementselskapet til «Spårtsklubben», Ida Fladen, Mads Hansen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen er tilknyttet MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.