DUO: Adelina Ibishi og Martin Lepperød.

Martin Lepperød (28) slutter i «P3morgen»

To år etter Martin Lepperød (28) tok over «P3morgen» sammen med Adelina Ibishi (29), takker han for seg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under sending tirsdag morgen, slapp Martin Lepperød nyheten om at han slutter i jobben som programleder for «P3morgen».

– Jeg skal ikke slutte for noen annen grunn enn at det er litt for tidlig for meg, sier Lepperød.

TV: Johan Simundstad, Giulia Hellesdatter og Martin Lepperød fra «Bislett BNB» som gikk på TV 2 i høst.

Videre sier han at dette er drømmejobben.

– Hadde den startet litt senere på dagen, så kunne jeg hatt den jobben evig, forklarer han.

I høst var Lepperød å se i TV 2-serien «Bislett BNB». I november ble det også kjent at P3 tok farvel med «Karakter» med Jonis Josef, Martin Lepperød og Henrik Farley.

