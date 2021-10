ROCKELEGENDE: David Lee Roth.

David Lee Roth gir seg

Den opprinnelige frontfiguren i Van Halen, David Lee Roth (66), sier i et intervju med Las Vegas Review-Journal at han gir seg.

Av Roy Kvatningen

– Jeg legger skoene på hyllen. Jeg pensjonerer meg. Dette er den første og eneste offisielle bekreftelsen. Du får nyheten. Del den med verden, sier Roth til avisen.

Nyheten kommer ett år etter at Eddie Van Halen, bandets hovedgitarist, døde av kreft.

Van Halen ble stiftet etter at Eddie og broren Alex Van Halen møtte Roth. Over en periode på fire tiår ga bandet ut over et dusin album.

Roth trakk seg fra bandet i 1984, etter kjempesuksess med albumet «1984», og ble erstattet av Sammy Hagar. Senere ble også Hagar erstattet, av Gary Cherone, før Hagar kom tilbake og deretter ble erstattet av Roth igjen.

Nå gjenstår fem konserter på House of Blues i Las Vegas, fra nyttårsaften og litt ut i januar, før det er slutt.

– Jeg har gitt dere alt jeg har å gi. Det har vært en utrolig, fantastisk reise, uten anger, sier David Lee Roth.