Showanmeldelse: Jonas Kinge Bergland – «Dr. Bergland uten grenser»: Medisincocktail med en dæsj placebo

Jonas Kinge Bergland er best når han vender det nådeløse blikket sitt mot seg selv.

Av Marius Asp

Få norske standupkomikere er velsignet med en like tydelig identitet som Jonas Kinge Bergland.

Som lege, ungt idrettshåp og offiser – i det minste om man skal stole på det flesvigske fenomenet «Førstegangstjenesten» – er han den stramme, sindige og streite humoristen i den norske latterfaunaen.

I tillegg er han en av kanskje ikke altfor mange norske komikere som har sittet lenger på skolebenken enn de aller fleste i publikum – inkludert den relativt celebre og vennlig innstilte kohorten som har troppet opp på Latter denne premierekvelden.

Gjennombruddsforestillingen «Dr. Bergland bryter taushetsplikten» utforsket denne humoristiske posisjonen med stort hell. Med «Dr. Bergland uten grenser» har doktoren muligheten til å utvide perspektivet – en sjanse han griper med halvannen hånd.

Det er fortsatt legegjerningen som danner grunnlaget for Berglands materiale, blant annet med en overraskende gøyal observasjon om bakgrunnen for begrepet «enkemannsstøt». Men snart befinner vi oss blant en innavlet ulvestamme i Dyreparken, og like etter i Sudan, der det «har vært litt mye i det siste» for pasientene som besøker fastlegen. Beskt, poengtert og kostelig.

Minst spennende er Bergland når han sparker inn de aller åpneste dørene. Alternativ medisin, akupunktur og homoterapi har jo tonnevis av komisk potensial, men behandlingen blir – ironisk nok – for lettvint og uforpliktende. Biten om legalisering er ikke bare fordomsfull og umorsom, men direkte pinlig.

Treffer gjør han derimot når han vender et nådeløst og ironisk blikk mot seg selv, enten det handler om en rasistisk kjæreste, psykiske plager eller demens i familien. Her treffer han klokkerent i skjæringspunktet mellom det persnlige og det allmenngyldige.

En drøy anekdote om Elisabeth Fritzl viser i tillegg at Bergland godt kan koste på seg å være enda mer grenseløs i sin komiske gjerning, med latterhyl fremfor humring i enden av kikkertsiktet.

«Dr. Bergland uten grenser» representerer uansett enda et velkomment steg tilbake til standup-normaliteten. Og et strålende show ligger trolig og ulmer under overflaten på denne litt uforløste førstereisen.

Det er bare å smekke på seg de kirurgiske hanskene, finstille pinsetten og pirke det ut.