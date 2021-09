I NORGE: Modellen Jay Alvarrez har vært på tur i Møre og Romsdal.

Instagramkjendis Jay Alvarrez deler bilder fra norgesferie

Instagramkjendisen har tatt turen til Norge.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Med sine 6.7 millioner følgere på Instagram er modellen Jay Alvarrez (26) en av verdens største influencere.

Derfor er det kanskje ikke så rart at ryktene satte fyr da han postet bilder fra det som lignet på Oslos gater i helgen.

Søndag ser han ut til å bekrefte norgesbesøket. På sin Instagramhistorie har han publisert flere innlegg, og tagget bildene med «Norge» og «Trollveggen».

Trollveggen er Europas høyeste loddrette stup, og ligger i Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

«Denne turen var sinnssyk» skriver han på et av bildene.

Alvarrez er foruten å være modell, kjent for å reise verden rundt og dele hyppige bilder av surfing, fallskjermhopp og annen ekstremsport. Her fra Sveits for en måneds tid siden:

Berømmelsen ble ikke mindre da en intim video av han og modellen Svetlana Bilyalova skal ha blitt lekket i fjor.

I ettertid postet Bilyalova en video på YouTube, hvor hun ifølge 730 sa hun ble presset for penger fra en anonym person som truet med å lekke sexvideoen.

Ifølge samme nettsted ble videoen raskt fjernet for å ha brutt brukervilkårene.

Hun skal ha sagt at hun «vet» at Alvarrez har vist frem videoen fra telefonen sin til flere personer, og indikert at dette ble gjort uten hennes samtykke.

Alvarrez skal på sin side ha hevdet at telefonen hans ble hacket.