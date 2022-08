DRAMATISK BRUDD:

TMZ: Ne-Yo og kona skilles

Crystal Renay (36) og Ne-Yo (42) skiller lag etter seks år som ektefeller.

Det fremkommer av skilsmissedokumenter, ifølge TMZ.

Crystal Renay (36) og Shaffer Chimere Smith, mest kjent under artistnavnet Ne-Yo (42), giftet seg i 2016. Tidligere denne uken søkte Renay om å skilles fra ektemannen.

I et nå slettet Instagram-innlegg tar sangeren sin kone oppvasken offentlig.

« Åtte år med løgn og bedrageri» skriver hun i Instagram-posten.

Ne-Yo har tidligere gått til Twitter for å forsvare seg.

«Av hensyn til barna våre vil familien min og jeg jobbe gjennom utfordringene våre bak lukkede dører. Personlige saker er ikke ment å bli behandlet og dissekert i offentligheten. Jeg ber bare om at du respekterer meg og min families privatliv på dette tidspunktet», skrev artisten i forrige uke uten å henvise direkte til skilsmissen.

Den amerikanske R'n'B-artisten ble for alvor kjent på midten av 2000-tallet – og har hatt en rekke låter på hitlistene. Mest kjent er låter som «Time of Our Lives» og «So Sick», som ble produsert av norske Stargate.

