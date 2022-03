EKTEPAR: Tova Borgnine og Ernest Borgnine på en filmpremiere i Los Angeles i 2010.

Tova Borgnine er død

Tova Borgnine, den norske kona til den avdøde Hollywood-stjernen Ernest Borgnine, har gått bort – 80 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Tova Borgnine, som opprinnelig kom fra Oslo, døde i sitt eget hjem i Beverly Hills 26. februar.

Det bekrefter Michele Uram, talsperson for avdødes entreprenørselskap til nettstedet Deadline.

Noen dødsårsak er ikke oppgitt.

Ektemannen, Oscar-belønnede Ernest Borgnine, døde i 2012, 95 år gammel. Da VG intervjuet enken kort etter, forklarte hun at de like før han hans bortgang hadde planlagt å besøke Norge. Paret var ofte gjester i hennes fødeland.

– Jeg er amerikansk statsborger, men for meg vil Oslo også alltid være et hjem. Jeg er stolt av landet mitt og røttene mine, uttalte Tova til VG i 2012.

Også Ernest Borgnine ble svært glad i Norge.

1983: Ernest og Tova Borgnine hjemme i Beverly Hills.

I 2010 ble Tova og ektemannen profilert i TVNorge-dokumentaren «Ja, vi elsker Hollywood». Der fikk TV-seerne et innblikk i Tovas liv som filmfrue samt kosmetikkdronning i USA, sjef for skjønnhetsmerket Beauty By Tova.

Tova har driftet eget kosmetikkimperium i 40 år.

Ernest og Tova traff hverandre på en «blind date» i 1972. Da var Ernest i ferd med å skilles fra sin fjerde kone.

Året etter giftet han seg med sin norske kjærlighet. Tova Borgnine etterlater seg barn, stebarn og flere barnebarn.