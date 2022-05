SNAKK TIL HÅNDA: Lykke Li tar det kuli på sitt «visuelle» femtealbum.

Plateanmeldelse: Lykke Li – «Eyeye»: Tyktflytende tristesse

ALBUM: POP

Lykke Li

«Eyeye»

(PIAS/Crush)

Det er for lite som fester seg på Lykke Lis stillestående nye album.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Svenske Li Lykke Timotej Zachrisson, kjent globalt som Lykke Li, har imponerende nok maktet å opprettholde det betydelige momentumet debutsingelen «Little Bit» avstedkom i 2007.

En del av forklaringen må tilskrives et raust knippe fabelaktige enkeltlåter som har kommet siden da – deriblant «Get Some» og «I Follow Rivers» fra det foreløpige karrierehøydepunktet «Wounded Rhymes» (2011).

Men like viktig er nok auraen av mystikk og lett «gotisk» coolness som fortsatt knytter seg til vokalisten, låtskriveren og personaen Li. Som sanger dyrker hun et svevende og frakoblet uttrykk som antyder mer enn det insisterer, og som plateartist har hun tatt seg god tid: Den ferske utgivelsen «Eyeye» er bare hennes femte fullengder på 15 år.

Selv har hun uttalt at hun vil at platen, som er spilt inn på soverommet hjemme i Los Angeles, skal ha «den intime følelsen av høre et taleopptak på en makrodose LSD». Hver av de åtte låtene kommer utstyrt med en visuell loop, noe som muligens kan bidra med litt kunstnerisk kjøtt på beinet.

Som en ren albumutgivelse lider nemlig «Eyeye» under betydelige mangler. For få av disse tyktflytende og mørkt romantiske låtene tillater melodien å slippe gjennom lagene av ambiente synther og klangdynket vokal.

Helhetsinntrykket blir dermed – med hederlige unntak i vakre «You Don’t Go Away» og «Highway To Your Heart» – gjennomgående pent og behagelig, men samtidig monotont, flatt og ikke så rent lite kjedelig å lytte aktivt til.

Tristesse må berøre for å fungere, i det minste musikalsk. Her høres det ikke ut som Lykke Li prøver engang.

BESTE LÅT: «You Don’t Go Away»