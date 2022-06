SYK: Artisten Justin Bieber har fått påvist et sjeldent syndrom som gir lammelser i ansiktet. Bildet er tatt tidligere i år under Grammy-utdelingen i Las Vegas i april.

Kirurg om Biebers sykdom: − Viser noen tegn til bedring

Den kanadiske popstjernen Justin Bieber (28) viser tidlige tegn til bedring, ifølge en kirurg. En annen medisinsk ekspert er derimot ikke like optimistisk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bieber gikk fredag ut og sa at han hadde blitt diagnostisert med den sjeldne sykdommen Ramsey Hunt-syndrom. Det medfører blant annet at deler av ansiktet hans er lammet.

Bieber har sagt at han fysisk ikke er i stand til å opptre og vil nå ta seg tid til å restituere. Han forklarer i videoen at han ikke klarer å blinke med det ene øyet og man kan også se at smilet ikke er som vanlig.

– Det er ganske alvorlig. Jeg skulle ønske det ikke var tilfelle, men åpenbart forteller kroppen min at jeg må roe ned, sa Bieber i videoen.

Popstjernen har dermed måttet utsette en rekke konserter i tiden fremover. Bieber skal etter planen opptre i Trondheim 7. august i år. Det er foreløpig ikke kjent om konserten vil gå som planlagt.

Noen tegn til bedring

Symptomer inkluderer smertefulle utslett eller blemmer inne i munnen, på øret, hodebunnen og i hårfestet. Tap av smakssans og døvhet på øret som er påvirket, kan også oppstå.

Hvor alvorlig sykdomsutviklingen blir, er så langt ikke klart. Kirurgen Charles Nduka, som er spesialist på ansiktslammelser, sier til Reuters at rundt 75 prosent av pasienter med syndromet som får tidlig behandling, inkludert steroider og virusdrepende medisiner, kommer til å bli helt friske igjen.

– Jeg la merke til i videoen som ble delt av Bieber, at han viser noen tegn til bedring, noe som er oppløftende, sier Nduka, som også er medgrunnlegger av den veldedige organisasjonen Facial Palsy UK for folk med lammelser i ansiktet.

Nduka oppfordrer også Bieber til å motstå press og ta seg tid til å restituere før han returnerer til scenen og rampelyset. Hvis han ikke gjør det, kan det føre til problemer på lang sikt.

Ikke like optimistisk

Professor Derick Wade sier derimot til Sky News at Bieber viser alvorlige tegn, selv om også han sier at de fleste blir helt friske. Bieber ser ut til å ha fått ganske omfattende lammelser og kan forbli paralysert på lang sikt, ifølge Wade, som er ekspert på nevrologisk rehabilitering ved Oxford Brooks-universitetet.

– Jeg la merke til at det ikke var noen bevegelse, så det er et ganske alvorlig tap, sier han.

Viruset påvirker en ansiktsnerve i en svært trang kanal i hodeskallen. Det fører til hevelse på et sted der det ikke er rom for hevelse, så da stopper nerven å fungere mens det er betent, forklarer Wade.

Hvor lang tid det tar, varierer veldig, ifølge Wade. For noen tar det tre uker, for andre tar det flere måneder.

– Noen folk sitter igjen med det på lang sikt, og det er noe gjenværende påvirkning, sier Wade.

Åpen om helseutfordringer

Bieber har tidligere vært åpen om helseutfordringer blant annet i forbindelse med et sammenbrudd etter bryllupet i 2018. Han har også innviet omverdenen i alt fra eget rusmisbruk til manglende tillit i forholdet.

Men det er ikke bare Justin Bieber som har slitt med sykdom. Også kona Hailey Bieber har hatt sine utfordringer. I mars i år fortalte hun at hun hadde vært innlagt på sykehus med det som ble betegnet som hjernerelaterte symptomer.

– Jeg ble fraktet til sykehus, og de fant ut at jeg hadde hatt en liten blodpropp i hjernen, skrev hun selv på InstaStory.