AINT’ NO JOIK: KEiiNO lar Alexandra Rotan få skinne på egenhånd på den ferske singelen «Venus».

Ukens låter: Guetta, Arif & Brenner og KEiiNO

… pluss et overraskende flott stykke musikk til kvinnenes fotball-VM i 2023(!): Et knippe av låtene du kan velge å lydlegge helgen din med er herved anmeldt.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Arif & Stig Brenner – «Kattepus»

Mjau. To av de mest markante skikkelsene i norsk rap og r&b slår nok en gang sine pjalter sammen med «Kattepus», en såpass døsig og tilbakelent sak at den lever opp til tittelen og vel så det. Det vil være en overdrivelse å si at de høres ut som duoen har anstrengt seg til bristepunktet i studio – særlig Arifs vers er så skisseaktig at det truer med å gå i oppløsning. Men de nailer jo dette uttrykket, og store pluss i margen anføres i tillegg for å referere til «Dune» og narkopolitimannen Jan Erik Bresil i en og samme låt. Det skal bli gøy å følge dem i «Hver gang vi møtes» på nyåret.

Hagle & Den BB – «Rullær»

«Rådebank»-eksponert banjorap-duo fra indre Østfold kroker opp med den maskerte sangeren Niklas Eriksen Strandbråten, bedre kjent som Den BB, for nok en runde med Felleskjøpet-formatert og trekkspill-tøysete rånepop. Man kan saktens spørre seg om hvor mange kørka sanger om å rulle rundt på bygda den norske offentligheten har plass til uten å revne fullstendig, men på den annen side: Med «Rullær» har trioen mekket en låt så enerverende og effektiv at den gnager seg fast i den delen av hjernen der sure terningkast betyr minst av alt. Det er en slags prestasjon, det også.

Kelly Lee Owens – «Unity»

Der sommerens fotball-EM ble avspist med «We Are the People», et nesten sjokkerende tynt og populistisk samarbeid mellom Bono, The Edge og Martin Garrix, har de ansvarlige for kvinnenes VM i Australia og New Zealand i 2023 valgt en annen strategi – med stort hell: Den walisiske sangeren og produsenten Kelly Lee Owens debuterte med et av de sterkeste elektronika-albumene i 2017. Den offisielle FIFA-låten «Unity» klokker inn på ett minutt og 49 sekunder, men Owens rekker å skvise inn flere av sine særtrekk – drømsk vokal à la Aurora, vektløse arpeggioer og hektende beats – samtidig som hun løser oppdraget eksemplarisk.

Bølgen – «Mastergrad»

Mer partypop i grenselandet mellom ravende idioti og nøye utpønsket(?) satire fra Niklas «Bølgen» Paulsen, denne gangen med Simen Auke fra Broiler bak produsentspakene. «Du har mastergrad i dumme valg» er og blir en fengende catchphrase, og en tekstlinje som «jeg kaster ball til en tafatt frue i en idrettshall» er så langt ute at den fortjener en eller annen pris. Det er unektelig noe enormt irriterende over hele dette prosjektet, men både produksjon og hooks er solide nok i denne omgang til at man motvillig må la seg begeistre. Bittelitt.

Kenneth Ishak – «Noisy River»

Det har for lengst blitt en klisjé å påpeke dette, men skitt au: Kenneth Ishak har i en årrekke vært noe av en hemmelig skatt i den norske popvirkeligheten, både som frontmann i indiebandet Beezwax, gjennom Bård Torgersen-samarbeidet Universet og dønn alene. Mossingens kommende soloalbum er produsert av Lars Horntveth (Jaga Jazzist), og smakebitene hittil lover meget godt for fans av Ishaks skarpe og rørende poplåter – inkludert steelgitar-kyssede «Noisy River», som høres ut som et inspirert møte mellom Elliott Smith og Arthur Russell.

David Guetta, Bebe Rexha, Ty Dolla $ign & A Boogie Wit da Hoodie – «Family»

David Guetta klorer seg fast. Den aldrende franske produsenten befinner seg i skrivende stund på 14. plass blant de mest strømmede artistene i Spotify, et faktum som utvilsomt både må tilskrives mannens nettverk og hans hang til skamløse påfunn. «Family» byr på hele tre gjester som må gjøre greia si på to og et halvt minutt, og det kan diskuteres om dette i det hele tatt fortjener å betegnes som en låt – når A Boogie Wit da Hoodie skaper noe som minner om liv på det avsluttende verset, er det hele over. Direkte fælt låter det ikke, men det føles mer som en forsmak på noe enn et endelig produkt.

KEiiNO – «Venus»

«Stjernekamp»-aktuelle Alexandra Rotan, som har måttet leve med favorittstempelet i høstens tevling i noen måneder allerede, smir klokelig nok mens jernet er varmt: Ikke som soloartist, men som frontfigur i den stadig mer uutgrunnelige trioen KEiiNO. Det er nemlig lite «Spirit In the Sky»-stemning å finne på den ferske singelen «Venus». Joikeren Fred Buljo har tatt et steg tilbake og overlatt scenen til Rotan, som gjør maksimalt ut av denne storslåtte og temmelig uimotståelige powerpop-låten.