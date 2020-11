FARVEL TIL KRIM: – «Stammeren» er min siste kriminalroman. Min neste bok blir en skjønnlitterær roman, sier Knut Faldbakken. Foto: Line Møller

Knut Faldbakken: Bruker egne erfaringer i ny kriminalroman

RIDABU (VG) Aldri har Knut Faldbakken brukt så mye av seg selv og sine egne erfaringer som i den nye kriminalromanen «Stammeren».

Nå nettopp

Da han begynte arbeidet med den nye kriminalromanen, hadde Knut Faldbakken hovedpersonen rimelig klart for seg: En kar litt på kanten av samfunnet, utad en normal fyr skjønt med en lei komplikasjon. Men hvilken?

– Da demret det for meg. Jeg skulle skrive om en stammer. Det ville sette en støkk i leserne. Alle forbinder meg med stamming. Jeg er jo selve «riksstammeren».

Og boken heter naturligvis «Stammeren».

– Men noen vanlig bekjennelsesroman har det ikke blitt, sier Knut Faldbakken.

les også Knut Faldbakken: Levde som en hippie

Jahn Leine er bosatt på Hamar. Knut Faldbakkens hjemby. Han sliter med tung stamming og føler at det i stor grad begrenser både det sosiale livet, arbeidslivet og ikke minst kjærlighetslivet hans. Stengt inne i sitt skall av talehemning kan han bli ekstremt sint over aldri å få uttrykt seg som han ønsker.

TRIVES PÅ KJØKKENET: Knut Faldbakken stortrives på kjøkkenet og han inviterer gjerne familie og venner til et godt måltid. Foto: Line Møller

– Jeg har også kjent på frustrasjonen over ikke kunne å få sagt det når jeg ønsker å nå ut til andre.

Faldbakken synes også det kan være irriterende å bare treffe mennesker som vil fullføre setningene hans eller som ikke har tålmodighet til å la ham snakke ferdig. Men det har sjeldent vært så ille ut som for Jahn Leine.

– Slik jeg dramatiserer Leines problemer har han blitt en karikatur av meg selv med psykopatiske trekk, sier Knut Faldbakken.

Han har både kjent på og opplevd mye av det som hans hovedperson blir utsatt for. Men forfatteren forteller at en sjelden gang kan stammingen også by på enkelte «gevinster». Som for eksempel under det første møtet mellom Leine og livlige Lisbet som etter hvert får en sentral plass i historien:

«Vet du, du er jævlig søt når du stammer. Litt som om du har en magnet mellom tennene. Jeg kunne sitte og høre på deg hele dagen. Jeg vedder på at du drar mye damer bare med å pa-pa-prate til dem».

les også 40 år siden «Den sommeren jeg fylte 15»: Filmen som brøt norsk erotikkbarriere

– Den har nok jeg også hørt. Uten at det hjelper noe særlig når situasjonen krever et kvikt svar og besluttsom handling, sier forfatteren.

HJEMMEKONTOR: Knut Faldbakken stortrives på hjemmekontoret sitt. – Jeg har levd i selvvalgt kreativ karantene i over 50 år – og alltid har hatt noe å holde på med, sier han Foto: Line Møller

– Men det at jeg kjenner stammerens situasjon så godt har ikke det gjort det noe enklere å skrive denne boken. Tvert imot. «Stammeren» har tatt ett år lengre å skrive enn jeg pleier bruke på en roman. Kanskje ble det slik fordi jeg kjente for godt til hva jeg skrev om.

Samtidig har Faldbakken voktet seg vel for å bli en del av det han betegner som «en utmattende trend der forfattere skriver selvbiografisk hvor det gjerne går i psykiske avvik, misbruk og mobbing»

– Det blir sjelden gode romaner av slikt. Leserne vil selvsagt skjønne at Jahn Leine er en slektning av meg. Vi er begge stammere og preget av det. Men jeg er ikke knuget som han. Min personlighet er ikke deformert på samme måte. Jeg har funnet ut i verden gjennom å dyrke mine utadvendte trekk og la stamming være stamming. Men jeg kan lett føle meg i Leines situasjon og hvordan stammingen kan virke lammende når det virkelig gjelder, sier Faldbakken.

IMPOTENS: Jeg tenker på stamming som altomfattende impotens. En blokkering av din naturlige impuls til kontakt og samhandling med omgivelsene og fremfor alt ditt sosiale apparat, sier Knut Faldbakken Foto: Line Møller

Her trekker han frem en samtale mellom Leine og alarmsentralen 113 som et godt eksempel. Lisbet som nå er blitt kjæresten hans er i livsfare og Leine må tilkalle hjelp:

«– Ha-han har tatt hen-n-ne!

– Kan du snakke litt tydeligere? Jeg oppfatter ikke hva

du sier.

– Det gjel-dher en kidnap-p-phing!

– Sier du kidnapping?

– Kann-skjhe et m-mmmord!

– Sier du mord?

– Vet ik-khe. Kan-nn ... skjhe ...

– Det er umulig å oppfatte hva du sier. Er du full?

– N-nei! Ik-khe full! Jeg stam-mmmm ...»

– Nå har ikke jeg måttet ringe for å rapportere om kidnapping og drap. Men jeg hater å snakke i telefonen. Jeg bruker i stedet mye SMS og mail, lange og omstendelig meldinger, forklarer Knut Faldbakken.

– Romanen ble min nøkkel til å få brettet ut stammerens problemer uten å skrive virkelighetslitteratur og rope «se så fælte jeg har det som stammer». Samtidig kjenner jeg Leines komplekser inn i margen. Riktignok tar jeg ikke livet av mine damebekjentskaper til vanlig. Likevel har alt jeg skriver om utgangspunkt i skyggene i mitt eget liv, min egen tiltilværelse. Mye av det er impulser jeg klarer å undertrykke til daglig. Men «stammeskinnet» er en realitet.

les også Faldbakken om Mankell: – En kjempe i åpent lende

Knut Faldbakken er opptatt av at det er ingen som snakker om stamming.

– Stamming er liksom ikke et «ordentlig» handikap. Stammere snakker ikke høyt om det. Jeg er ikke spesielt plaget, men vet godt hvilke begrensninger det innebærer. Jeg krangler for eksempel aldri. Ser jeg noen som sniker i taxikø, går jeg ikke bort og tar fyren i skulderen og sier: «Hør her; hvem tror du at du er». Skal du krangle, må du ha kjeftamentet i orden, skal du kalle noen en drittsekk, må du ha stemmekraft til å virke overbevisende, antyde at det ligger muskelkraft bak, sier Faldbakken.

SNART 80: Til tross for at han nærmer seg 80 år, har ikke Knut Faldbakken noen som helst planer om å gi seg: – Jeg skriver så lenge hodet og helsen holder, sier han. Foto: Line Møller

– Faren for en blokkeringen er alltid der. Selv nå etter så mange år, søker jeg omveier rundt vanskelige konsonanter for ikke å bli stående fast. Jeg er i konstant beredskap og det krever mye ekstra energi hele tiden. Samtidig er jeg ikke redd for å være på radio eller TV, for eksempel. Jeg tar det som en test hver gang. Som å være oppe til snakke- eksamen. Går det bra føler jeg meg helt oppløftet etterpå, helt euforisk.

Han har skrevet 29 bøker i ulike sjangere og mest romaner, men legger ikke skjul på at «Stammeren» er en spesielt viktig bok for han.

– Det hadde vært morsomt om jeg klarte å skape litt blest rundt stamming som et handikap. Usynlig, men samtidig knugende. Det er så lett å bagatellisere. Holder du kjeft er det ingen som vet at du har en alvorlig funksjonsfeil. Jeg tenker på stamming som altomfattende impotens. En blokkering av din naturlige impuls til kontakt og samhandling med omgivelsene og fremfor alt ditt sosiale apparat. De fleste maskuline dyder blir lett torpedert for en stammer. Det synes jeg er et godt bilde på hva stamming gjør med hele ditt motoriske apparat. Det er tankevekkende at stamming rammer nesten bare menn og ytterst få kvinner.

Med «Stammeren» forlater Knut Faldbakken krim-sjangeren. Da har han 11. krimbøker og et ukjent antall mord på «samvittigheten».

– Min neste bok blir en skjønnlitterær bok. Dermed er det farvel til krimmen. I hvert fall foreløpig, men man vet jo aldri hvilke ideer som kan dukke opp

Det sier forfatteren som nærmer seg 80 år og som slår fast at han aldri kommer til å gå av med pensjon.

– Det kan ingen diktere gjøre og det er jeg glad for. Hvor ville jeg vært hvis jeg hadde gått av da jeg fylte 67? Den gang hadde jeg knapt nok begynt å skriver krimbøker og det er en viktig del av forfatterskapet mitt. Nei, jeg skriver så lenge hodet og helsa holder, sier Knut Faldbakken.