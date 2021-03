Avslører sin første forelskelse

Videre forteller Ingrosso, med glimt i øyet, at han ble sjalu da Saucedo og Sandén senere ble et par. Alle gjestene rundt bordet skåler til slutt for kjærlighetssorg.

– Og for dem som knuser hjertene våre, avslutter Ingrosso.

I juni kunne artisten fortelle til VG at han var ferdig med kjærlighetssorgen over eksen, Linnea Widmark.