TIDLIGERE BLOGGER: Anne-Brith Davidsen har vært en av landets mest profilerte livsstilsbloggere. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Skatteetaten avdekket mulige straffbare forhold i influencer-selskap

Skatteetaten avdekket blant annet at det skal ha blitt utdelt ulovlig utbytte til daglig leder Anne-Brith Davidsen. Nå er to av hennes selskaper slått konkurs.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Anne-Brith Davidsen ble kjent som kakeblogger, og ble etter hvert en av landets mest profilerte livsstilsbloggere.

I februar ble det kjent at det er opprettet konkursbo på hennes selskaper Anne-Brith AS og Influencer Program AS.

Dagbladet skrev i mars at Skatteetaten gransket Anne Brith AS for regnskapsåret 2019, men at rapporten ikke var ferdigstilt.

Nå er er kontrollrapporten klar. Ifølge en sluttredegjørelse fra Romerike og Glåmdal tingrett ble det avdekket at det foreligger brudd på skattebetalingsloven og bokføringsloven.

«Selskapet har ikke overholdt reglene om separering av forskuddstrekk og dokumentasjon av bokførte opplysninger. Videre er det avdekket at selskapet ikke har innberettet lønn til styreleder i henhold til regelverket. I tillegg til dette er det blitt utdelt ulovlig utbytte til Davidsen.» står det i rettsdokumentene.

Skatteetaten har opplyst til bostyrer at de ikke anmelder forholdet, men at det vil bli gjort en endring i skattepliktig inntekt for Davidsen i samsvar med rapporten.

VG har vært i kontakt med Davidsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Klaget inn til Forbrukerrådet

I dokumentene fremkommer det også at Davidsen er klaget inn til Forbrukerrådet i forbindelse med et influencer-kurs.

Dette er kurs som både Anne-Brith AS og Influencer Program AS har tilbudt.

Ifølge rettsdokumentene sier Davidsen at klagen resulterte i megling, som ikke skal ha ført til enighet mellom partene.

Klager har ikke tatt saken videre for domstolene.

– Fremstår som rotete

Bostyrer har i redegjørelsen gjennomgått årsregnskapet for 2018 og 2019 for Anne-Brith AS.

«Bostyrer ønsker å bemerke at regnskapstallene fremstår som rotete og ufullstendige. Dette synes også å være regnskapsførers oppfatning. Regnskapsfører har opplyst at styreleder ved flere anledninger ikke har innsendt nødvendig og etterspurt dokumentasjon», står det.

Selskapet ble stiftet i 2018 og har siden oppstart hatt negativ egenkapital.

Bostyrer skriver at gjelden har fortsatt å øke frem mot konkursåpning. Grunnet mangelfullt regnskap for 2020 har ikke bostyrer oversikt over den reelle gjelden i selskapet.

les også Blogger og influencer Anne-Brith Davidsens selskaper konkurs

Influencer Program AS ble opprettet i 2019, og eies av Davidsens holdingselskap, Anne Brith Holding AS. Selskapet har stort sett kun hatt kostnader fra stiftelsestidspunktet og frem til konkursåpning.

I sluttredegjørelsen kommer det frem at underbalansen for Anne-Brith AS er på 346.711 kroner, og underbalansen i Influencer-program er kroner 59.477.

Selskapene antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Bostyrer Thomas Christian Grundland Wangen opplyser til VG at dette medfører at selskapene slettes, og at Davidsens gjeld i forbindelse med selskapene blir borte.

Holdingselskapet til Davidsen er ikke berørt av konkursene.