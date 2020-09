HVILEÅR: Dagfinn Lyngbø tok et hvileår fra scenen i 2019, noe som vises på regnskapet for selskapet hans. I stedet jobbet han aktivt med høstens show, «Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars». Foto: Eskil Wie Furunes

Dagfinn Lyngbø droppet nær all inntekt i 2019

Den populære komikeren holdt seg unna det profesjonelle rampelyset i hele 2019. Det medførte en omsetning på fattige 61.130 kroner.

Det står i grell kontrast til året i forveien, da Lyngbøs selskap Punch AS omsatte for 8,1 millioner kroner og fikk et positivt årsresultat på 4, 4 millioner før skatt.

Regnskapstallene fra Brønnøysundregistrene avslører dermed at fjoråret var et planleggingsår for Dagfinn Lyngbø (47), som senere denne uken har premiere på sitt nye soloshow «Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars».

Lyngbø selv ønsker ikke å kommentere tallene overfor VG, men manager Elina Krantz bekrefter at det er arbeidet med dette showet som har opptatt komikeren det siste året.

– Dagfinn har konsentrert seg fullt og helt om sin nye forestilling og derfor ikke påtatt seg noen andre oppdrag, opplyser Krantz til VG.

Tross den lave aktiviteten, gikk Dagfinn Lyngbøs selskap likevel ut året med et overskudd på 1,3 millioner kroner.

Delvis kommer overskuddet fra en aksjegevinst på 454.000 kroner da han solgte seg ut av Lyngbø Blomster i fjor – resten kommer av gunstige avkastninger på aksjer og obligasjoner som Dagfinn Lyngbø har i en rekke andre selskap.

Han bevilget seg også en million kroner i lønn i 2019, men valgte ikke å ta ut utbytte.

Bergenskomikeren har gjennom flere år bygd opp en solid egenkapital i selskapet sitt. Den er nå på over 15 millioner kroner, slik at Lyngbø på alle måter «har råd» til å ta et hvileår fra scenen.

I toppårene 2016 og 2017 – etter 145.000 solgte billetter av storsuksessen «Supersmud» på Ole Bull Scene i Bergen og Latter i Oslo – var omsetningen i selskapet oppe i henholdsvis 12 og 16, 3 millioner kroner med et samlet overskudd for disse to årene på hele 17, 7 millioner kroner.

«Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars» har premiere på Forum Scene i Bergen førstkommende torsdag og flyttes til Latter i Oslo på nyåret.

Publisert: 15.09.20 kl. 21:16

