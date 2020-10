DRØMMER: Da hun var ung slet Thea Sofie Loch Næss med å si at skuespilleryrket var den store drømmen: – Det er noe med alle disse kreative yrkene, det virker som det er så flaut å si at man vil det. Men hvis du vil det, si det! Foto: Line Møller

Thea Sofie Loch Næss om «kaoset i hodet»: – Øver på å gi mer faen

Thea Sofie Loch Næss (23) har de siste årene opplevd enorm suksess. Men det kommer ikke gratis. Stadig må hun minne seg selv på å puste med magen.

– Jeg øver meg på å gi litt mer faen. Jeg har blitt flinkere på det. Og det er digg, det er en styrke! Det er ikke så farlig hva alle andre synes, men hva jeg synes, sier Thea Sofie Loch Næss om skuespilleryrket og presset om å være perfekt.

Som skuespiller har hun hatt suksess både i Norge og internasjonalt. Sett utenfra kan det virke som om hun har alt på stell. Samtidig kan presset noen ganger virke overveldende.

Det gjelder samfunnet for øvrig, mener Næss. Hun tror generasjonen som vokser opp nå blir enormt påvirket av alt som er tilgjengelig.

– Meg selv inkludert. Vi blir fortalt vi kan bli hva vi vil, og vi blir daglig påminnet om alle andres suksess via sosiale medier. Det er så utrolig mye lettere å sammenligne seg med andre, forteller hun til VG.

– Intenst

– Med tanke på yrket ditt; kjenner du på et press om å være perfekt?

– Ja, det er et press som ikke bare handler om meg som skuespiller, men som menneske. Jeg vil gjerne gjøre alt riktig, hele tiden. Og det tror jeg ikke jeg er alene om å føle på.

Veien til suksess er nemlig preget av mer enn kjendisstatus og kule hovedroller. Den byr på skuffelser, iherdig jobbing med roller hun ikke alltid får og en kamp mot usikkerhet. Likevel forteller hun til VG at hun er fullt og helt dedikert til drømmen.

EKSENTRISK: Både mascaraen og vesken Thea Sofie Loch Næss bruker når hun møter VG er fra serien «Hjerteslag», hvor skuespilleren spiller den eksentriske karakteren Mio. Foto: Line Møller

Da Thea Sofie var 14 år gammel, fikk hun et helt nytt soverom. Rommet var dekorert med alle hennes drømmer.

Et tapet av New York City skyline prydet veggene, sminkebordet hadde et klassisk Hollywood-sminkespeil og en stige førte opp til en liten hems, der Thea Sofie kunne dagdrømme om livet som skuespiller.

– Det var drømmen da, og det er drømmen nå.

Siden hun fikk drømmerommet, har hun hatt flere jobber. Da hun var 16 år spilte hun i filmen «Natt til 17.», noe hun er umåtelig stolt av. Det var nemlig hennes første spillefilm.

Karrieren tok skikkelig av i desember 2018 da hun var det mest populære navnet på filmtjenesten IMDb, etter sin rolle som psykopat-heks i Netflix-serien «The Last Kingdom»

– Det var også helt utrolig, en sånn ting man ikke tenker at kan skje, sier Næss.

Nå er hun aktuell med hovedrolle i to norske serier: «Hjerteslag», hvor sesong tre er i vente, og «Delete me», som kommer våren 2021. Begge seriene ble spilt inn samtidig under coronavåren.

– Det var veldig intenst, forteller hun.

Se den første traileren av Viaplay-serien «Delete me» om vennskap, sjalusi, sex og hacking:

Midt i alt kaoset forsøker hun å ikke la jobben gå på bekostning av privatlivet.

– Jeg har mange nære venner som jeg har kjent lenge, og nesten ingen av dem er skuespillere. Det er deilig å snakke om andre ting enn jobb. Jeg tenker jo nok på den forbanna jobben min.

– Men vennene mine er det viktigste i livet mitt, påpeker hun.

– Kaos i hodet

Tid med venner kan være vanskelig å få med en tidkrevende jobb.

– Jeg vil bare at alle jeg er glad i skal ha det bra, og at jeg skal kunne være der for dem. Men man må også tenke på seg selv. Det jobber jeg med, å få mer Thea-tid.

En fredagskveld kan være tilstrekkelig «Thea-tid», og noe hun kanskje kunne trengt enda mer av. Men da blir rastløsheten et problem. Timeplanen er alltid full, og Næss «elsker å være sosial».

GÅR I HUNDRE: Thea Sofie Loch Næss tror det kan være slitsomt å forholde seg til en person som henne, som skal gjøre noe hele tiden. Hun minner seg selv på å ta det litt med ro. Foto: Line Møller

– Jeg prøver å chille, puste med magen! Jeg tenker alltid at jeg skal meditere, men har aldri tid.

Nå har Thea Sofie begynt å trene igjen, og hun har fått sansen for det – det er deilig å trene styrke, løfte vekter og kjenne på hvor funksjonell kroppen kan være.

– Kanskje det hjelper på kaoset i hodet.

– Hva slags kaos er det da?

– Nei, bare livet mitt, at jeg ikke har noen rutiner, at det er så mange mennesker å forholde seg til og så mye nytt som skjer hele tiden. Jeg er egentlig en ganske chill person, men jeg kan plutselig bli veldig stresset. Det er noe jeg jobber med.

Det er spesielt i perioder hun kjenner på tidsklemma at stresset kommer.

– Da kan jeg la meg rive med og bli oppjaget av helt unødvendige ting. Som for eksempel i dag, så skulle jeg vaske gulvet. Men jeg er så dårlig på det, og da blir jeg plutselig sint og irritert – bare fordi jeg ikke er verdensmester i gulvvask.

STÅ PÅ: Skuespillerbransjen er konkurrerende. Thea Sofie Loch Næss tror det er viktig å minne seg selv på at man er bra nok, uansett om man ikke alltid er det noen vil ha. Foto: Line Møller

Derfor føltes det rart å få sommerferie etter en kaotisk vår; med to jobber samtidig og en verdensomspennende pandemi. Plutselig ble det helt stille.

– Det var ganske vanskelig å slappe av etter corona og så mye jobb. Det føltes ut som jeg helt hadde glemt hva normalen er. Jeg er egentlig veldig tilpasningsdyktig, men jeg bruker alltid litt tid på de overgangene, forklarer hun.

– Samtidig var jeg takknemlig. Mange mennesker ble permitterte, mens jeg hadde hatt to jobber.

– Skuffelse er vanskelig

Skuespillerbransjen er tøff. Selv om Loch Næss ikke jobber med noe konkret akkurat nå, jobber hun hele tiden. Hun lager drøssevis av «self tapes», drar på auditions og skriver egne ting. Det er viktig for henne å føle at hun får til ting på egenhånd, og at godkjennelse også kommer innenfra.

– Jeg vil ikke leve hele livet med å vente på aksept fra andre. Man må vite med seg selv at man er bra nok, selv når man ikke får det man håper på, sier hun, og legger til:

– Selv om alle disse andre ville ha noe annet, betyr ikke det at jeg er feil.

VAKKERT: Noe av det beste med serien «Delete me» synes Thea Sofie Loch Næss er den artistiske fremtoningen: – Lyd, lys, foto, det er jo kunst. Film er kunst for meg. Foto: Line Møller

– Men hva med skuffelser? Er det ikke mange av dem?

– Jo! Men jeg synes dette med skuffelse og anger er vanskelig, fordi jeg er jo fornøyd nå. Men senest i går fikk jeg vite at jeg ikke fikk en rolle som jeg hadde kjempelyst på, som jeg tenkte jeg var perfekt til. Da må jeg bare tenke: «Æh, ok, ja ja, on to the next», sier hun.

– Jeg orker ikke la meg tynge av det hver gang. Det går jo inn på meg, men bare til en viss grad. Jeg tror veldig på at det kommer noe annet, og at jeg gjorde mitt beste.

Voksenprosjekt og sivilstatus

Næss beskriver seg selv som fryktelig rastløs, og sier hun trives med mange baller i lufta. Derfor er det ikke rart at hun tilbrakte lite tid på solsenga i sommer, og i stedet hoppet rett til neste prosjekt.

23-åringen gikk til innkjøp av sin aller første leilighet. Og ikke nok med det, leiligheten skal pusses opp.

– Det har tatt to måneder, og jeg er fortsatt ikke ferdig! Nå har det roet seg med jobb, og det er jo litt deilig, men plutselig slo det meg – hva med penger?

For utgiftene er mange, og nye ting dukker opp hele tiden. Voksenlivet kom som et slag i trynet. Samtidig elsker hun det. Nå har hun sitt eget sted, noe som bare er hennes.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare å kjøpe en leilighet, med mine penger, som jeg har tjent av å følge drømmen min. Det føles veldig godt.

Hun kan bekrefte at hun eier leiligheten alene, men nærmere inn på sivilstatus vil hun ikke gå.

FÅR HJELP: Selv om Thea Sofie Loch Næss har kjøpt leilighet alene, avslører hun at hun får en del hjelp med oppussingen. Foto: Line Møller

– Jeg synes det er så rart når pressen spør meg om sivilstatus. Altså, hva? Hvorfor er det interessant da? Jeg er jo bare Thea, sier skuespilleren leende.

Kjendis, kanskje?

– Føler du deg som kjendis ennå?

– Ha-ha! Nei!

– Blir du kjent igjen på gata?

– Nei, eller kanskje, men i Norge er vi så greie med kjendisene, så det plager meg hvert fall ikke.

– Men er Hollywood den store drømmen?

– Min største drøm akkurat nå er en hovedrolle i norsk film. Men jeg hadde jo løyet om jeg hadde sagt at jeg ikke drømmer om å få en hovedrolle i en Steven Spielberg-film også.

Og det er flere ting hun vil gjøre. Hun vil ha sine egne prosjekter, kanskje regissere, men alt i sin tid. Det er nemlig Thea Sofies største råd til alle unge lovende – ting tar tid. I tillegg må man våge å snakke høyt om det man vil.

– Det har vært min styrke, at jeg hele livet har turt å drømme og snakke høyt om ambisjonene. Det er på mange måter en litt unorsk ting. Vi vil så gjerne underspille våre største ønsker, og når noe endelig skjer skylder vi ofte på flaks.

Publisert: 03.10.20 kl. 09:19

