Ny overvåkningsvideo viser angrepet på Lady Gagas hundepasser

Hundepasseren ble skutt i brystet fire ganger da han gikk tur med Lady Gagas hunder. To av hundene ble stjålet.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet i Los Angeles undersøker en ny overvåkningsvideo som viser at to personer angriper Lady Gagas hundepasser, skriver CNN.

Onsdag kveld ble Lady Gagas hundepasser skutt flere ganger. Hennes to hunder ble stjålet.

I overvåkningsvideoen kan man se de to gjerningspersonene skyte hundepasseren, som er ute og går med tre av Lady Gagas hunder, og deretter flykte fra stedet med popstjernes to franske bulldogger.

Denne videoen er en del av bevisene politiet gransker, ifølge LAPD-offiser Mike Lopez.

Opptakene er spilt inn av et hjemmeovervåkningskamera. Videoen viser hundepasseren på Sierra Bonita Avenue i Hollywood onsdag kveld, da en lys sedan senket farten og stoppet ved siden av ham.

På videoen ser man to personer gå ut av bilen mot hundepasseren. Passeren roper: «Nei! Nei!» mens han prøver å kjempe dem unna.

En av mennene holder tilbake offeret, mens den andre ser ut til å rette en pistol. Skudd blir avfyrt, før gjerningspersonene løper tilbake til bilen.

REDDET: Den ene hunden klarte å unnslippe gjerningspersonen. Her blir den fraktet til en bil og plukket opp av Lady Gagas livvakt. Foto: NNON / BACKGRID

Videre kan man høre hundepasseren rope etter hjelp, før bilen kjører av gårde.

Naboer strømmer til for å hjelpe ham, mens han sier at hundene er stjålet og at han selv har blitt skutt.

Lady Gaga har lovet 500.000 dollar, drøyt fire millioner kroner, til den som kan gi opplysninger som fører til at hundene Koji og Gustavo kommer tilbake.

Offerets tilstand er fortsatt kritisk, og hundene er fortsatt savnet, ifølge politioffiser Lopez.