AKTIV SEILER: Kong Harald deltar i VM-seilaset på Hankø i 2017 i anledning kongeparets 80-årsdag. Han har vært en aktiv seiler siden han var ung. Foto: Lise Åserud / NTB

Slik har kongen levd med helseproblemene

Kong Harald (83) ble fredag hjerteoperert for andre gang. Til tross for flere helseplager gjennom årene har kongen vært en aktiv idrettsutøver og sjeldent vært sykemeldt.

Oppdatert nå nettopp

Fredag gjennomgikk kong Harald en vellykket hjerteoperasjon hvor han fikk operert inn en nye hjerteklaff.

Kongen gjennomgikk en lignende operasjon i 2005.

Da ble det satt inn en kunstig hjerteklaff, som har en levealder på 10 til 15 år.

Etter operasjonen i 2005 fortalte Kong Harald i et intervju med NRK Super-serien «Den magiske kroppen» i 2015 om hvordan han opplevde situasjonen.

– Jeg ble litt andpusten. Mer enn vanlig. Ellers merket jeg ikke noe særlig til det. Det var legene som fant det ut, fortalte kongen.

Det var pusteproblemer som også denne gangen førte til at kongen ble innlagt på Rikshospitalet 25. september.

les også Kong Haralds lege: – Han har sagt mye morsomt, som kongen pleier

Da meldte Slottet at kongen hadde tung pust, og at Covid-19 var uaktuelt. Allerede to dager senere ble han skrevet ut og sendt hjem til Bygdøy.

Den 4. oktober var han fortsatt under utredning, og torsdag ble han igjen lagt inn på Rikshospitalet for å skifte hjerteklaffen han hadde levd med siden 2005.

– Kongen ble tungpustet, spesielt for to uker siden, og vi så oss nødt til å utrede ham ytterligere, og da så vi at det var på tide å skifte ut hjerteklaffen, sa kongens livlege Bjørn Bendz etter operasjonen fredag.

Etter inngrepet ble kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon, og kong Harald vil være sykmeldt ut oktober.

Se livlegen forklare inngrepet i videoen under.

Hjerteklaff Kan bli sett på som en slags port, som åpner og lukker seg ved hvert eneste hjerteslag. De åpner opp for å slippe blodet ut og lukker seg for å hindre at blodet renner tilbake.

Hos en del pasienter kan disse hjerteklaffene bli trange, forkalkede og slitte. Blir det for trangt åpner det seg ikke ordentlig opp, og blodet sliter med å komme ut av hjertet og inn i hovedpulsåren. Dette gir symptomer som tungpustethet i forbindelse med anstrengelser, vondt i brystet, svimmelhet og hos noen også besvimelse. Kilde: Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi. Vis mer

Ukebladet Her og Nå har gjengitt deler av et intervju med kongen fra «Den magiske kroppen» i 2015, og på spørsmål fra de unge programlederne om hvordan han klarer å holde seg så frisk og rask etter operasjonen, svarte han:

– Jeg tror det er litt tilfeldig. Men det er også det at legene er veldig flinke, og at de fikk til det de fikk til, sa han i 2015.

I intervjuet som også ble delvis vist i Dagsrevyen torsdag innrømmer kongen likevel at han gruet seg til operasjonen.

– Det gjorde jeg. Legene fortalte meg at dette var rutine. Da sa jeg: «Det er nok det for dere, men ikke for pasienten», fortalte han.

FIN FORM: Kong Harald debarkerer kongeskipet i Oslo 24. oktober, dagen før han ble innlagt på Rikshospitalet på grunn av tung pust. Foto: Stian Lysberg Solum

Det var for øvrig ikke første gangen kongen har snakket om bekymringer rundt sykdom. I desember 2003 fikk Kongen diagnosen kreft i urinblæren – og gikk gjennom en vellykket operasjon den gangen også.

– Jeg var veldig redd, sa han senere om sykdommen.

Kom seg raskt

I påsken 2005 og i forkant av operasjonen medførte endringene i kongens helsetilstand at han ikke kunne tilbringe påsken i Sikkilsdalen slik det var planlagt.

I stedet ble det påske på Kongsseteren i Oslo. Det var dit han dro etter operasjonen også. Sykehuset om natten, og på Kongseteren om dagen.

I 2005 startet Kongen med opptrening allerede dagen etter hjerteoperasjonen.

«Kongen har begynt å gå kortere turer. Fremgangen er meget tilfredsstillende», opplyste Slottet kort tid etter operasjonen i 2005.

les også Kong Harald innlagt på sykehus: Årsaken var tung pust

– Jeg har ikke vært i så god form som nå på en tre-fire år, sa Kongen til VG i august 2005.

Kongens livlege den gang, Halfdan Ihlen, var da imponert over hvor raskt Kongen kom seg etter sykefraværet.

Da kongen ble dårlig i september i år holdt han og dronningen til på sommerbostedet Bygdøy kongsgård. Det er også her han var i tiden mellom han ble skrevet inn første gang i september og da han ble innlagt og operert oktober.

SOMMERBOLIG: Kongsgården på Bygdøy hvor kongeparet bor om sommeren. Foto: Erik Johansen

Kongens tidligere helseplager

Kong Harald har vært en ivrig idrettsmann i mange år, og har deltatt i en rekke verdensmesterskap i seiling. Mellom 1964 og 1972 representerte han Norge under De olympiske leker tre ganger, hvor den høyeste plasseringen var en 8. plass.

Så sent som i 2018 deltok han i VM for 8-metere i Langengargen i Tyskland, og fikk sammen med mannskapet på «Sira» en 1. plass og en 4. plass.

I likhet med de fleste andre som er over 80 år, har kongen hatt en rekke helseplager opp gjennom årene. Det har likevel sjeldent hindret ham fra å utføre sine oppdrag, og under sykemeldingene har både dronning Sonja og kronprins Haakon tatt over kongelige plikter.

Da Stortinget skulle åpnes 2. september i år deltok både dronningen og kronprinsen i kongens sted.

Ryggskade

I mars 1988 ble daværende kronprins Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en ryggskade. Han ble kjørt til sykehuset samme dag som han kom hjem fra OL i Calgary. Haralds innleggelse skyldtes ifølge Slottet ingen ulykke, men ordinære ryggproblemer.

Samme år vant han sammen med båt og mannskap bronsemedalje i VM i San Francisco, og i 1987 vant han gull.

Magesår

Vinteren 1995 ble kong Harald behandlet for magesår ved Rikshospitalet. I tre uker gikk han på en tablettkur for sår på tolvfingertarmen, uten at det kom ut i offentligheten. Han avlyste heller ikke et eneste oppdrag utenfor Slottet i perioden han var syk.

Magesåret hadde utviklet seg fra en kronisk bakterieinfeksjon i magen, en lidelse som ofte skyldes stress og hardt arbeidspress.

Verkebyll

På nyåret 1999 var kong Harald innlagt på plastisk-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, der han fikk operert bort en verkebyll på kinnet. Byllen fanget manges oppmerksomhet da Kongen holdt nyttårstalen, og etter hvert ble den så plagsom at Kongen valgte å få den fjernet.

Blærekreft

I desember 2003 fikk Kongen diagnosen kreft i urinblæren. Kreftoperasjonen den 8. desember 2003 gikk etter planen. Kongen måtte operere bort urinblæren, og han var sykemeldt frem til midten av april.

Hjerteklaff

I mars 2005 ble kongen diagnostisert med aortastenose, og gjennomgikk en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Det ble da satt inn en kunstig hjerteklaff. Slike hjerteklaffer har en levealder på 10 til 15 år.

– Alder er bare et tall

I nyttårstalen på årets siste dag i 2016 sa kong Harald blant annet dette:

– Livet har lært meg at det som er viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom tidene. Vi trenger noen som bryr seg om oss. Vi trenger at det er bruk for oss. Vi trenger å bli sett – og anerkjent – for den vi er. Vi trenger at noen har tid til å lytte og være til stede. Vi trenger å kjenne at vi er til for noe og noen utover oss selv.

OVER 80: I anledning kongeparets 80-års bursdager i 2017 ble kongefamilien fotografert i den hvite salong på Slottet i Oslo. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I forbindelse med 80-årsdagen i 2017 sa han i et intervju med NTB at han ikke har noen som helst planer om å ta det med ro, til tross for alderen.

Han sa også at det er uaktuelt å tre tilbake, med mindre han får klar beskjed fra barna om at tiden er inne.

Under regjeringens festmiddag for kongeparet i operaen dagen etter var kongen svært personlig i sin takketale. Han fortalte om en lang reise gjennom motstand, kjærlighet og frustrasjon, og at det var vanskelig for ham å ta over etter sin folkekjære far.

I en kommentar i forbindelse med kongeparets 80 årsdager i 2017, skrev VGs politiske redaktør Hanne Skartveit blant annet dette om kongeparets betydning for det norske folk:

– Vi vet at de kongelige vil oss vel. Og vi ser at de jobber hardt. Mens kongeparets jevnaldrende for lengst har gått av med pensjon, og lever et liv uten andre forpliktelser enn å ta vare på seg selv og sine nærmeste, er Kongen og Dronningen fortsatt i full jobb. De runder 80 år – uten å ane noe om hvordan det er å være pensjonist. Og det ser fortsatt ut som om de har det gøy på jobben. Det er imponerende.

Den gangen sa kongen dette om hvorvidt alderen tynger eller ei:

– Jeg tenkte alltid at de som var 80, var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall, sier kong Harald.

Publisert: 09.10.20 kl. 20:59 Oppdatert: 09.10.20 kl. 21:15