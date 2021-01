YOUTUBER: Sandra Thoen føler på ensomhet, angst og stress som følge av pandemien. Foto: Tore Kristiansen, VG

Youtuber Sandra Thoen om lockdown og ensomhet: − Sliter helt klart på psyken

Youtuber og influencer Sandra Thoen delte med følgerne sine at hun taklet den nye lockdownen dårlig. Tilbakemeldingene hun fikk, skremte henne.

– Det er så sinnssykt mange som har det fint med å gå på tur, og har det koselig hjemme med å prøve nye hobbyer, sier youtuber og Influencer Sandra Thoen (23) til VG.

Selv sitter Thoen alene hjemme i leiligheten sin i Oslo, og synes ting er ganske kjipt.

– Jeg sliter med å finne motivasjon til å stå opp, og jeg mangler lysten til å gå den turen. Alt går på repeat, og dagene flyter egentlig bare ut.

Hun undret seg over hvordan alle tilsynelatende taklet denne perioden så mye bedre enn henne. Onsdag spurte hun sine 69.000 følgere på Instagram om hvordan de egentlig hadde det.

– Jeg ble helt overveldet av responsen og svarene jeg fikk. Det tok ikke lang tid før det rant inn meldinger av folk som var ensomme og som sa at denne situasjonen virkelig begynner å tære på psyken deres.

fullskjerm neste Sandra Thoen spurte sine 69.000 følgere om hvordan de hadde det. Dette er noen av svarene hun fikk.

Torsdag skrev VG at Haukeland universitetssykehus opplever større pågang enn noen gang fra barn og unge som sliter psykisk.

Jill Arild, landsleder i organisasjonen Mental Helse, fortalte at pandemien og de strenge smitteverntiltakene har fått størst konsekvenser for sårbare grupper, som barn og unge.

– Mennesker som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere. Generelt har befolkningens psykiske helse blitt forverret, med økende angst, depresjon, ensomhet og isolasjon, sa hun.

Følte seg alene

Thoen sier det er langt over 15.000 som så Instagram-historien hennes, og at hun ikke har tellingen på hvor mange som svarte henne.

– Det er i hvert fall flere hundre, og nesten alle har det helt ræva. Og det synes jeg på en måte var vondt, men også litt godt. Det er noe med det at man føler man er den eneste som føler på dette.

– Også er det noe med det at man føler seg for privilegert til å kunne klage.

LEI: Thoen sier at den nyeste lockdownen tærer på psyken hennes. Ifølge Mental Helse har den generelle befolkningens psykiske helse blitt forverret som følge av pandemien. Foto: Tore Kristiansen

Mens folk ligger syke på sykehus, har mistet jobben eller noen man er glad i, føles det meningsløst for Thoen å klage over det at man ikke får lov til å møte og klemme vennene sine.

– Men det er jævlig å føle på ensomhet, angst og stress nå. Og mens jeg har det dritt, følte jeg alle andre hadde det bra.

– Strengeste noensinne

Men alle andre hadde det ikke bra.

– Det er litt skummelt. Det er så mange som har underliggende psykiske problemer, og som fortalte meg om mørke tanker de har.

Hun sier det var spesielt studenter som fortalte at de hadde det kjipt alene i studentboligene sine.

– Det ligger mye stress i å prestere generelt, og så skal du i tillegg sitte alene i en studentbolig i en ukjent by, som du ikke får lov til å reise hjem fra. Det er virkelig ikke en av de gruppene som har det best akkurat nå. Jeg fikk inntrykk av at de føler på ensomhet og sliter med motivasjon. Det er skikkelig trist.

SKREMT: Da Sandra Thoen delte med følgerne sine at hun taklet den nye lockdownen dårlig, ble hun skremt av tilbakemeldingene hun fikk. Foto: Tore Kristiansen

Det var etter den siste lockdownen, at Thoen selv merket at luften begynte å gå ut av henne.

– Den første gangen var det litt spennende, den andre gangen var det alvor. Nå kjenner jeg på det kjipe, og det å bo alene som singel er ikke akkurat en gevinst.

– Jeg tror ingen hadde sett for seg at det skulle gå så langt. Det er det strengeste noensinne. Du får én positiv nyhet også får du to negative. Det gjør at man alltid går og venter på en dårlig nyhet. Man blir jo litt sånn monoton og likegyldig til hele situasjonen, og det er jo ikke bra.

Sliter på psyken

Thoen presiserer at hun ikke bare har det kjipt, og at hun alltid streber etter å påvirke følgerne sine positivt. Spesielt i denne tiden.

– Men det er ikke alltid like lett, og jeg vil jo at det skal være ekte. Og det er få som snakker om hvor kjipt det faktisk er.

Og som et forbilde føler hun et større ansvar.

FORBILDE: Sandra Thoen har 69.000 følgere på Instagram og over 100.000 følgere på YouTube. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg velger å tenke ekstra mye på det, og vise at jeg tar dette på alvor. Jeg har personlig valgt å holde meg så mye som mulig alene. Nå har jeg stjålet hunden til foreldrene mine, så det er den eneste formen for kontakten jeg har, ler hun.

Thoen, som er vant til å ha leiligheten som kontor, sier det er mangelen på hverdagslige impulser som tærer mest på henne.

– Jeg er så lei av å kun se mitt eget tryne og min egen leilighet, drikke den samme iskaffen og kun rullere på tre forskjellige frokoster.

– Alle dager går på repeat. Det her er ikke en sunn måte å leve på når helg og hverdag er det samme. Det sliter jo helt klart på psyken, og det eneste du kan er å klandre deg selv. Fordi du føler at du ikke kan klage.

– Rart at det er tabu

Og det er nettopp det at man har ansvar for egen lykken, Thoen syns er ekstra vanskelig.

– In the bitter end må du selv prøve å finne små gleder i hverdagen som gjør det litt bedre. Alt fra så lite som å lage deg en iskaffe på morgenen eller lage meg en ekstra god frokost.

Samtidig mener hun vi må normalisere å snakke om vanskelig ting.

GLAD: Thoen ser streber etter å påvirke følgerne sine positivt. Men det er ikke alltid like lett. Foto: Tore Kristiansen

– Det er lov å synes at dette er dritt. Vi må ikke være redd for å si at dette er det vanskeligste vi kanskje har opplevd. Når alle sitter i samme situasjon er det jo litt rart at det er tabu å snakke om det.

– Alle er ensomme og slitne, og derfor er det så viktig å ikke vær redd for å snakke med noen om det. Og hvis du ikke føler du har noen å snakke med, send meg en melding.

