Isabel Raad har kommet hjem fra Dubai-reise. Foto: Frode Hansen

Isabel Raad slår tilbake: − Folk er ute etter å ta folk

Isabel Raad har de siste ukene mottatt kritikk for Dubai-reise. Nå er hun hjemme og i karantene – herfra slår hun tilbake.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skjønner ikke det jævla hatet med å reise utenlands når folk flyr rundt hele jævla landet hele jævla tiden. Norge er ikke perfekt eller coronafritt, sier Isabel Raad i en video i Instgramhistorie.

Den siste uken har hun mottatt kritikk for å ha reist til Dubai samtidig som regjeringen fraråder alle unødvendige reiser.

VG har ikke fått kontakt med Raad, og vet derfor ikke bakgrunnen for reisen.

På sosiale medier sier hun at hun har besøkt kjæresten sin. Nå skal hun være hjemme igjen og i karantene. Her bruker hun tiden til å slå tilbake mot reisekritikken.

– Generelt mange av influencerne som har kritisert, synes jeg er kule. Jeg har ingenting mot personene i det hele tatt. Men om man først skal gå så hardt ut mot andre som velger å reise, burde man kanskje ha alt på det rene selv, sier Raad på Instagram, og legger til:

– Fordi nå har jeg en kjæreste som ikke bor i Norge, men når folk i Norge har kjæreste som bor i Norge, reiser rundt for å besøke eller få besøk hvor begge stedene er rødt – man drar fortsatt til Gardermoen, man setter seg fortsatt på en fly, blir ikke testa, og da er det greit? Fordi det er i Norge. Men når jeg skal møte kjæresten min, da er jeg jævlig egoistisk. Hva er forskjellen på deg og meg?

Raad sier videre at nå har det bygget seg opp, og at hun har fått mye kritikk.

– Jeg forstår det, jeg tar det til meg, jeg skjønner at folk går hardt ut.

– Men selv om det er i Norge, så er det like mye smitte her. Du blir ikke testa når du reiser i Norge. Det er så mye her som ikke gir mening for meg, sier hun.

I Norge er det 148,1 smittede per 100.000 innbygger siste 14 dagene. I De forente arabiske emirater er 404,7 smittet per 100.000 innbygger siste 14 dagene.

Det er ikke ulovlig å reise hverken inn eller utenlands, men Utenriksdepartementet (UD) har opprettet reiseråd til alle land unntatt Grønland i Danmark og egne områder i Finland.

Reiser som ikke er høyst nødvendig frarådes av myndighetene.

Raad lurer også på hvor alt hat er når det kommer til håndballjentene og skigutta? Nei, de kan vi ikke hate på vet du, sier hun. Hun mener man må arrestere alle som gjør feil, om man først arresterer noen.