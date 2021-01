FAMILIE: Julianne «Pilotfrue» Nygård og ektemannen Ulrik Nygård har fra før sønnen Severin. Foto: Krister Sørbø

Pilotfrue om sin nyfødte sønn: − Han var større enn vi trodde

Julianne Nygård (30) er blitt tobarnsmor. – Mamsen kommer seg mer og mer for hver dag som går, skriver hun i et Instagraminnlegg.

Torsdag 13. januar fødte influenseren, også kjent som «Pilotfrue», sin andre sønn.

I et Instagraminnlegg skriver Nygård om det første møtet med den nyfødte:

– Han var større enn vi trodde med sine 53 cm og 4020 gram. Etter bare to døgn omringet av de fantastiske menneskene på Bærum sykehus, dro vi hjem igjen siden alt var bra og siden savnet etter storebror var så stort.

Videre skriver hun at alt er bra med henne, den nyfødte og resten av familien.

Nyheten om at influenseren og ektemannen Ulrik Nygård (41) skulle bli foreldre igjen kom i sommer.

Fra før har de sønnen Severin på to år.

Ektemannen la onsdag ut en Instagram-historie av kona fra sykehuset. Der så det ut som om hun hadde en nyfødt baby på brystet.

Pilotfrue selv har delt samme Instagram-historie. To dager tidligere la hun ut en innlegg der det sto: «I morgen skal jeg amme Søren for første gang.»

Sønnen skal nemlig hete Søren, oppkalt etter Nygårds morfar, noe hun informerte om på Instagram i slutten av desember.

Julianne: De sa fruktbarheten min var på nivå med en eldre dame

Paret fikk i forkant av første fødsel mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de hadde hatt i forsøket med å få barn. Blant annet hadde de prøvd prøverørsbefruktning flere ganger, men tre svangerskap endte i spontanaborter.

Like før jul 2017 skulle paret i gang med sitt femte forsøk, men det rakk de aldri. Julianne ble nemlig gravid på naturlig vis.

Planlagt keisersnitt

25. november delte Nygård med sine følgere på Instagram at hun hadde fått innvilget keisersnitt. Hun var lettet, og nå kunne hun senke skuldrene, skrev hun.

«Etter en forferdelig fødsel klart i minnet er det utrolig godt å bli hørt. Legene kalte mitt forrige keisersnitt for «halvakutt» da det ikke var planlagt, men et valg de tok da de mente at det ikke var forsvarlig for meg å fortsette. Denne gangen har jeg tatt styringen selv og bedt om en plan på forhånd»

Julianne Nygård har ikke besvart VGs henvendelser.

