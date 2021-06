TRAKK SEG: Den svenske journalisten Fredrik Virtanen saksøkte Cissi Wallin, det norske forlaget Memo og forleggerne Marie og Geir Lexow, for ærekrenkelser, men én uke før rettssaken har han trukket saken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fredrik Virtanen må betale 580.000 kroner

Den svenske journalisten Fredrik Virtanen må punge ut etter at han trakk rettsaken mot medieprofilen Cissi Wallin.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I mai ble det kjent at den svenske journalisten Fredrik Virtanen trakk saken mot medieprofil Cissi Wallin og det norske forlaget som ga ut hennes bok «Alt som var mitt» - bare én uke før den skulle opp i retten i Norge.

I en fersk kjennelse fra Asker og Bærum tingrett gir retten Cissi Wallin og Memo forlag medhold i at Virtanen skal pålegges å betale over 580.000 i erstatning for sakskostnader.

Det norske forlaget har hele veien ment at Cissi Wallin er i sin fulle rett til å fortelle sin historie og har omtalt boken «Alt som var mitt» som en «motbok» til Fredrik Virtanens bok «Uten nåde – en ransakelse» som kom ut over et år før Wallins bok.

– Vi mener det var ganske håpløst av han å saksøke henne for å fortelle sin historie om en offentlig sak, sier advokat Jon Wessel-Aas, som representerer forlaget.

FÅR MEDHOLD: Cissi Wallin og Memo forlag krevde at Virtanen skulle betale erstatning for sakskostnader. Foto: PHOTOGRAPHER JEZZICA

VG har forsøkt å komme i kontakt med Fredrik Virtanens norske advokat Carl Bore uten å lykkes. Bore uttalte til VG i mai at søksmålet bygget på at boken inneholdt grovt ærekrenkende og usanne anklager.

Bakgrunn: Svensk metoo-sak opp i Norge: Fredrik Virtanen vil stoppe bok

Virtanen ville ha Wallin og det norske forlaget Memo dømt for grove ærekrenkelser etter at de ga ut Wallins selvbiografi i 2020. Han ville også at boken skulle trekkes fra markedet.

I boken forteller Wallin om en påstått voldtekt i 2006.

les også Svensk metoo-sak opp i Norge: Fredrik Virtanen vil stoppe bok

I korte trekk startet denne historien med at Cissi Wallin i et instagraminnlegg i 2017 anklaget Fredrik Virtanen for å ha voldtatt henne i 2006. Dette var midt i det svenske metoo-oppgjøret. Selv har han hele tiden hevdet at han ikke var skyldig, men han måtte gå fra sin mangeårige stilling i Aftonbladet etter en intern gransking.

Virtanen gikk til sak mot Cissi Wallin på grunn av instagraminnlegget, og i desember 2019 ble Wallin dømt for grove ærekrenkelser etter voldtektsanklagene hun kom med i 2017.

les også Fredrik Virtanen trekker saken mot Cissi Wallin: – En seier

Både Wallin og Virtanen har anket saken i Sverige: Wallin ønsker frikjennelse, mens Virtanen ønsker en høyere erstatningssum.

Men mens de ventet på ankesaken, gikk Virtanen til ny sak etter at Wallin ga ut boken «Alt som var mitt» i 2020 – i både Sverige og Norge.

Cissi Wallin er fortsatt under etterforskning i Sverige for den svenske utgaven av boken – som hun ga ut selv fordi forlaget som opprinnelig skulle utgi boken, trakk seg bare uker før planlagt utgivelse.