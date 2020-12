LYKKELIG GIFT: I 2015 giftet paret seg i Stockholm, og rundt april neste år er det ventet at de blir trebarnsforeldre. Foto: Frode Hansen, VG

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia venter barn

Prinseparet venter barn nummer tre til våren.

Det opplyser det svenske kongehuset i en pressemelding fredag morgen.

– Vi er glade og forventningsfulle og gleder oss til å ønske vårt tredje barn, søsken til prins Alexander og prins Gabriel, velkommen. Et nytt lite medlem av familien vår, sier prins Carl Philip (41) og prinsesse Sofia (36) i kunngjøringen.

Kongehuset opplyser at prinsessen er ved god helse, og at de forventer barnet rundt månedsskiftet i mars-april i 2021.

Nyheten kommer under én måned etter at paret testet positivt for coronaviruset, noe som førte til at flere medlemmer av den svenske kongefamilien måtte teste seg. Begge to hadde angivelig milde symptomer.

– Prinseparet viser tegn til lettere influensasymptomer, men har det etter omstendighetene bra. Umiddelbart etter at de fikk påvist sykdommen satt prinseparet seg i karantene hjemme med sine to barn, opplyste kongehuset 26. november.

BARNEFAMILIE: det svenske prins- og prinsesseparet har allerede to sønner: Alexander på tre år og Gabriel på fire. Foto: Pontus Orre, VG

Prins Carl Philip ble født som kronprins av Sverige, men allerede et halvt år etter mistet han retten til å bli konge. Da gikk arveretten til storesøster Victoria (43).

I 2015 giftet Carl Philip seg med den seks år yngre glamourmodellen Sofia Hellquist.

Ett år senere fikk de sønnen Alexander, som snart ble etterfulgt av barnet Gabriel i 2017.

Tilbakeblikk på forlovelsen:

Publisert: 11.12.20 kl. 09:26 Oppdatert: 11.12.20 kl. 09:39

