SKAMMER SEG: Billie Eilish er forskrekket over at hun har sunget en ord som kan oppleves krenkende for det asiatiske samfunnet. Foto: Richard Young/Shutterstock

Billie Eilish beklager: − Jeg er sjokkert og flau

Billie Eilish (19) snakker ut etter at en video av henne fra tenårene har sirkulert i sosiale medier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Jeg elsker dere, og mange av dere har bedt meg om å ta opp dette. Og dette er noe jeg VIL ta opp, fordi jeg blir merket noe som jeg ikke er», skriver Billie Eilish på sin Instagramhistorie natt til mandag.

Den amerikanske superstjernen tar så for seg en video av henne fra tenårene som skal ha dukket opp på sosiale medier i forrige uke.

«Det går en video rundt om meg fra da jeg var 13 eller 14 år hvor jeg sang et ord fra en låt som jeg på det tidspunktet ikke visste var et nedsettende begrep som ble brukt mot folk i det asiatiske samfunnet. Jeg er sjokkert og flau, og blir kvalm av meg selv over at jeg noen gang har brukt det ordet» fortsetter hun.

BEKLAGER: Billie Eilish la ut et langt innlegg på Instagram i går hvor hun uttrykker at hun er lei seg for at hun tidligere har sunget et ord som kan oppfattes krenkende. Foto: Skjermdump

Hun adresserer også en annen gammel video hvor hun snakker med aksent, og som kan oppfattes som krenkende for enkelte.

Eilish skriver at uansett uvitenhet og alder, er det ikke en unnskyldning for at det kan være sårende. Dette beklager hun for.

– Jeg mente ikke å såre noen, og det knuser hjertet mitt at det nå blir definert på en måte som kan forårsake vonde følelser for folk som hører det.

les også Billie Eilish-fansen krangler om «queerbaiting»-beskyldninger

Rasismebeskyldningen mot Eilish kommer bare kort tid etter beskyldningen mot at hun bedriver såkalt «queerbaiting», en form for markedsføring, der en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.

SE VIDEO: Billie Eilish fått gjennomgå på sosiale medier.