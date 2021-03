Mads Hansens klage mot Se og Hør behandles i PFU. Foto: Fredrik Solstad

Se og Hør ble ikke felt i PFU for Mads Hansen-sak: − Ebber ut i ingenting

Mads Hansen klagde inn Se og Hør for flere tilfeller, men mest reagerte han på at de publiserte bilde av huset hans. Se og Hør ble ikke felt i PFU.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler flere saker onsdag, deriblant Mads Hansen klage mot Se og Hør.

Det var før jul at influenceren og VGTV-profilen Mads Hansen klagde inn ukebladet.

Se og Hør skrev den fire sider lange reportasje «Da lyver vi begge to» om Mads Hansen.

Reportasjen tok blant annet for seg hvordan Hansen møtte sin forlovede, hvordan faren hans døde, samt info om familien hans og et bilde av huset deres. Mye er tatt fra Hansens egen bok «Min Instastory».

Det er primært tre ting Hansen reagerer på fra reportasjen. Det ene er at Se og Hør publiserte bilde av huset hans, det andre handler om det Hansen mener er en feilsitering, og det tredje er der det avslutningsvis står at «Mads ønsket ikke å kommentere saken». Hansen mener imidlertid at han ikke har fått mulighet til å kommentere saken, og at dette er det største presseetiske overtrampet.

– Et signal til journalister

Både i uttalelsen og diskusjonen etterpå, mener PFU at Se og Hør kunne vært tydeligere, men at henvendelsen to måneder før reportasjen kan virke dekkende for formuleringen «Mans ønsket ikke å kommentere saken».

– Jeg synes det er interessant at det holder å kontakte noen om en sak om Farmen, og så to måneder senere skrive en sak om privatlivet og si at «Mads Hansen ikke ville kommentere». Denne vurderingen tenker jeg er et signal til journalister, at man kan hevde utsagn som ikke stemmer, sier Hansen, og legger til:

– Det er ikke noe jeg bare mener. De har ikke gjort det. De har ikke forsøkt det. De spurte om et intervju om en Farmen-sak to måneder før. De har telefonnummeret mitt. De har kontaktet meg før. Så det har de ikke. De har ikke forsøkt å få kommentar fra meg.

Ikke felt

Se og Hør ble altså ikke felt i PFU for sin reportasje om Mads Hansen. Utvalget mente først og fremst at det ikke var brudd på de aktuelle punktene i Vær varsom-plakaten, nemlig punkt 3.7 og 4.3, som dreier seg om retten til privatliv og å gjengi kilder korrekt.

Utvalget er enig i at bilder av Hansens hus kan føles som et overtramp, men sier at ettersom det er tatt på offentlig sted og at ikke adresse, kun gatenavn, er skrevet, så er det ikke brudd.

Hansen hadde ingen forventninger om at Se og Hør kom til å bli felt for punkt 4.3, men sier det er en ting som plager ham:

– Se og Hør skyver begrepet «i offentlighetens interesse» foran seg, men hvor jeg bor og saker som dette, det er vel mer offentlig nysgjerrighet. Det er forskjell på hva det er nødvendig å vite, og hva man er nysgjerrig på.

– Fremgangsmåten det reageres på

Etter Hansen sendte inn klagen, har det vært en opphetet og offentlig debatt mellom ukebladet og Hansen. Hansen la blant annet ut sjefredaktør Ulf André Andersens telefonnummer på Instagram.

– Hva tenker du om PFU-vurderingen totalt sett?

– Vel, det er derfor jeg gjorde dette med telefonnummeret. Det ender bare med en parentes. Når folk klager inn Se og Hør til PFU, så ebber det ut i ingenting. Man bør kanskje rette oppmerksomheten mot måten Se og Hør driver med et mer helhetlig perspektiv enn bare Vær varsom-plakaten.

VG var også i kontakt med Se og Hør da Hansen klagde inn ukebladet. De mente:

– Mads Hansen søker offentligheten hele tiden og må dermed regne med å bli eksponert i mediene. Han bruker dessuten medier aktivt for å eksponere og fremme både yrkesmessige og personlige forhold. Da må han nok regne med ekstra interesse, sa ansvarlig redaktør Ulf André Andersen.

Denne uttalelsen om at han til stadig søker offentligheten provoserer mest, sier Hansen.

– Det er ingen, hverken jeg eller andre, som har sagt noe på det. Det er fremgangsmåten som reageres på.

VG har sett klagen og Se og Hørs svar. Se og Hør svarer blant annet følgende til Hansens meninger om publisering av bilde av hjemmet:

«Vi kan kanskje konkludere med at det ikke er en statshemmelighet at Hansen er bosatt på Lierskogen. Det er direkte feil når Hansen hevder at han har takket nei til «alle saker eller bilder fra hjemmet mitt». Det er heller ikke riktig som Hansen skriver i klagen at han har hemmelig adresse og telefonnummer. Adresse og telefonnummer ligger åpent på 180.no».

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.