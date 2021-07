Nils Vogt: - Sjenertheten bor i meg fremdeles

Hadde det ikke vært for den hersens pandemien, kunne Nils Vogt fått et fint punktum som skuespiller. I stedet ble alt avlyst, og han ble ufrivillig pensjonist. - Jeg er redd for å bli sittende å kope.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg vil absolutt gi livet godkjentstempel. Det jeg har å klage over, er bagateller. Som for eksempel når jeg kutter meg på et eller annet og jeg begynner å blø, så stopper det nesten ikke.