Foto: MICHELLE GROSKOPF / NYTNS

«Hype House» får egen Netflix-serie

TikTok-kollektivet «Hype House» får sin egen realityserie på Netflix.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Allerede tilbake i august ble det klart at «Hype House» skulle få en egen serie som skulle hete «The Hype Life». Da visste man ikke hvem som ville lande avtalen, men nå er det klart at det blir Netflix som skal gi fansen et innblikk i TikTok-stjernes liv.

I serien som ikke er manusbasert skal seerne få være flue på veggen i livene til de unge kjendisene, melder Los Angeles Times. Ifølge avisen får man følge influencerne både gjennom forelskelser, forhold og karriere.

Det er produksjonsselskapet Wheelhouse Entertainment som skal lage serien.

– Det er utrolig gøy å kunne bli partnere med Netflix på dette showet og løfte frem neste generasjons stjerner og entreprenører, sier produsenten bak serien, Eric Wattenberg til Variety.

Mange av dem som er en del av kollektivet var ikke kjent før de slo igjennom på videoappen og opplevde å bli store stjerner på kort tid. De som skal ta del i serien er: Kouvr Annon, Nikita Dragun, Sienna Mae Gomez, Chase Hudson, Larri Merritt, Thomas Petrou, Alex Warren, og Jack Wright. Til sammen har de over 125 millioner følgere på TikTok, ifølge Los Angeles Times.

Tilbake i august beskrev Wattenberg hovedrolleinnehaverne som ekstremt hardtarbeidend til Deadline.

– «Hype House» er et kreativt rakettskip. De er ekstremt hardtarbeidende, forretningsdyktige unge mennesker, som allerede har bygget utrolige følgerskarer som både plattformer og merkevarer kan benytte seg av.

«Hype House» ble grunnlagt i desember 2019. Gjengen holder til i en villa i Los Angeles som er omtrent 1300 kvadratmeter stor, ifølge Insider. Ifølge nettstedet skal seerne få bli med inn i denne villaen og få et innblikk i hvordan de samarbeider og produserer innholdet de poster på sosiale medier. Når serien skal komme på skjermen er enda ikke kjent.

Verdens mest fulgte tiktoker, Charli D'Amelio, som tidligere var medlem av «Hype House» vil etter det man så langt vet om serien ikke dukke opp der. Før jul ble det klart at hun og familien får sin egen TV-serie på Hulu.