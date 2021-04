Fotomontasje. Foto: Randi Elise Midtskog, VG

«Love Island»-paret er forlovet

Nora Haukland og Johannes Klemp møttes under innspillingen av TV-serien «Love Island» vinteren 2020. Nå er de forlovet.

Nora Haukland og Johannes Klemp vant «Love Island 2020», med flest seerstemmer. De valgte å dele premiepotten på 300.000 kroner.

I fjor sommer flyttet kjæresteparet sammen.

– Vi er med hverandre hver dag. Da covid-19 rammet Norge, valgte vi å være i karantene sammen. Dette har gjort at vi har kommet enda tettere på hverandre. Jeg føler jeg kjenner Johannes bedre enn jeg kjenner noen og vice versa, sa Haukland til VG i juni.

Tirsdag delte de nyheten om at de er forlovet på Instagram.

Klemp har tidligere fortalt at han ikke hadde store forventningene til å finne kjærligheten da han ble med på «Love Island».

– Jeg kom ikke til Argentina for å finne kjærligheten, men er utrolig glad for at jeg fant den. Jeg har vært student i fire og et halvt år og ble med i «Love Island» kun for å få sol, for å slappe av og for å møte noen fine damer, sa Klemp til VG etter finalen i fjor.

Den tanken forandret seg i løpet av deltagelsen.

– Med én gang jeg så Nora, merket jeg at det var noe spesielt med henne. Hun var og er den vakreste jenta jeg noen gang har sett.

Årets sesong av «Love Island» skulle begynne på Gran Canaria i januar, men corona satte en brå stopper for det. Programleder Morten Hegseth uttrykket til VG at han var skuffet.

– Drømmen om sangria, 20 grader og kaffe baileys i to måneder er offisielt knust, men akkurat nå er det viktigere å høre på UD, WHO, FHI og kloke hoder, enn å lage kjærlighets-TV i Syden, sa han til VG.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med det nyforlovede paret.