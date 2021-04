TREÅRING: Britiske prins Louis. Foto: Duchess of Cambridge / Duchess of Cambridge

Deler nytt bilde av lille prins Louis

Mamma hertuginne Kate (39) har tatt det offisielle bildet av sønnen på hans treårsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Prins Louis er den yngste av de tre barna til prins William (38) og hertuginne Kate.

Etter en vanskelig tid med mye turbulens internt i kongehuset og ikke minst prins Philips bortgang 9. april, deler hoffet bildet som må kunne beskrives som et lyspunkt midt oppe i alt.

Prins Louis poserer stolt og smilende på sykkelen sin, på vei til førskole. Louis fyller tre år i dag, fredag, men bildet – som er tatt utenfor Kensington Palace – ble sluppet torsdag kveld.

«Hertugen og hertuginnen av Cambridge er glade over å dele et nytt bilde i anledning prins Louis’ treårsdag i morgen», lød det fra prins William og hertuginne Kate.

Kate er en ivrig fotograf, og det er ofte hun som tar offisielle bilder av barna i familien.

Familien på fem har flere begivenheter de kan feire i nær fremtid. Torsdag i neste uke – 29. april – er det ti år siden prins William og hertuginne Kate giftet seg.

JULEKORTET: Prins William og hertuginne Kate med prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte på familiens hilsen til britene i desember i fjor. Foto: Matt Porteous / Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace

Den formelle sørgetiden er nå over for kongefamilien – etter to uker. Dronning Elizabeth skal ifølge britiske medier gjenoppta sine offisielle plikter. Da hun fylte 95 år onsdag denne uken – fire dager etter at hun hadde gravlagt ektemannen – gikk hun ut på Instagram og takket for all støtte og kjærlighet.

Dronningens bursdag ble ellers forbigått i stillhet.

Prins Harry (36) fløy tilbake til USA to dager etter begravelsen til sin bestefar.

Forholdet mellom Harry og resten av familien har vært anstrengt i lang tid, og særlig etter at det omstridte intervjuet med Oprah Winfrey gikk på lufta i mars. Selv om prins Harry og prins William ikke gikk sammen bak sin bestefars kiste, ble det viet stor oppmerksomhet i mediene at brødrene etter seremonien spaserte sammen og snakket – sammen med hertuginne Kate.