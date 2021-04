Sofie Karlstad fra «Love Island» i 2019. Foto: Anniken Aronsen

Sofie Karlstad felt i Fim: − Nå må dere gi dere

Influenceren Sofie Karlstad er felt for tredje gang i Fim.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Influenceren Sofie Karlstad og kostholdsimportøren Protein.no er nok en gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim).

«Karlstad er felt to ganger tidligere, mens Protein.no er felt tre ganger tidligere», heter det i en pressemelding sendt ut av Fim.

VG har kontaktet Sofie Karlstad og spurt om hun vil kommentere saken.

«Ved vurderingen denne gangen, legger utvalget særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte profil på Instagram. Ut fra Fims retningslinjer og veiledning kan rollemodeller som er så vidt kroppsfikserte og med mange unge følgere, slik som Sofie Karlstad, ikke promotere kosttilskudd og kosmetiske inngrep», står det videre i pressemeldingen.

Det aktuelle innlegget på Instagram, publisert av Karlstad selv, er et bilde av influenceren som holder en form for smoothie eller shake. Hun er iført treningsklær, skriver at innlegget er en annonse og tagger protein.no.

Hva er Fim: Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fims formål er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.

Retningslinjene til Fim har som mål å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører. Retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring.

Retningslinjene gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av disse retningslinjene. Influencere som ikke er bundet gjennom sine nettverk kan tiltre disse retningslinjene.

Fim behandler klager og brudd på disse etiske retningslinjene.

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er ok eller i strid med Fim. Det er et sammensatt utvalg på 6 personer. Både influencere og annonsører sitter i utvalget. Kilde: Fim Vis mer

I Fims vedtak svarer Sofie Karlstad følgende:

«Nå må dere altså gi dere. Det vil alltids komme klager når folk som hater har fått en

plattform der de blir hørt og en ellers lite respektert arbeidsgruppe blir «straffet».

Her står jeg i snø med treningsklær med en preworkout, sier ikke noe feil hverken i postene mine eller storyer», skriver hun, og fortsetter:

«Jeg legger ut en oppskrift til proteinpannekaker og viser fram en energigivende drikk. Ikke er den «seksualiserende» på noe vis heller. Det er overhodet ingenting i brudd med deres retningslinjer.»

Utvalget presiserer i pressemeldingen at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde påkledt, ettersom de mener Karlstads generelle profil er mer avkledd.

«Protein.no må derfor finne mindre kroppsfokuserte rollemodeller for sine markedsføringstiltak for å unngå å skape kroppspress hos barn og unge», står det.

