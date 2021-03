Forklarer hvorfor han forsvant fra YouTube

I en video lastet opp tidligere i uken erklærer KSI at han er tilbake, og at YouTube stengte ham ute i en uke for å ha brutt én av deres retningslinjer i en video han prøvde å laste opp. Det skal være snakk om en av «ikke lov å le»-videoene hans, hvor KSI ser gjennom memes og videoklipp uten å le. En av snuttene skal ha inneholdt noe som bryter med plattformens «child endagerment»-regel, altså at et barn tilsynelatende var i en farlig situasjon.