IRRITERT: Mads Hansen meldte seg på i blackface-debatten. Der føler han seg ikke velkommen, men nettopp derfor vil han diskutere det. Foto: Fredrik Solstad

Mads Hansen: − At noen blir lei seg, betyr ikke at det automatisk er rasisme

Mads Hansen er bekymret for dagens debattklima: – Man må kunne diskutere hva som er rasisme, uten å bli beskyldt for å forsvare det.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har vært to hektiske uker for Mads Hansen. Fotballveteranen kastet seg inn i debatten da Dplay fjernet «Nissene over skog og hei» etter beskyldninger om blackface på karakteren Ernst Øyvind, spilt av Esben Eckbo.

Hansen mener Dplay ikke burde ha avpublisert serien. For å vise det la han ut et bilde på Twitter fra serien «Alle gutta» fra TV 2 der han som straff er dynket i spraytan. Det har skapt reaksjoner.

– Det eneste jeg kan angre på i dette er at jeg gikk ut på en måte som hadde et litt sarkastisk preg. Poenget mitt var å forsvare Eckbo og stille spørsmålet: «Hva blir det neste?», sier han til VG.

Foruten å ha vært programleder for Farmen på TV 2 er Mads Hansen også tilknyttet VG gjennom VGTV-programmet «Spårtsklubben».

Etter det har det stormet rundt ham på sosiale medier. Hvordan kunne det gå så langt? Plutselig har han blitt stemplet som en som forsvarer rasisme, eller i verste fall som rasist.

– Men hvorfor i all verden skal jeg legge meg flat? Jeg synes det er helt hårreisende om noen virkelig mener det spraytan-episoden er rasistisk. Hvis jeg hadde lagt meg flat hadde jeg omtrent gitt dem rett. Det hadde sagt at, ja, det var en rasistisk intensjon. Det var det ikke, sier Hansen bestemt.

Generelt mener han kravet om at man skal legge seg flat så fort man får kritikk er en uting.

– Det å legge seg flat, selv om man mener man ikke har gjort noe galt, bare for å slippe kritikk, er ryggradsløst.

Anklaget for å forsvare rasisme

Hansen kan ikke få sagt det nok. Han mente aldri noe rasistisk med spraytan-stuntet. Han blir spurt igjen og igjen hvorfor det absolutt måtte være en straff å bli mørk i huden.

– Straffene gikk ofte ut på å gjøre noe rart. Det kunne være å gå med en merkelig bart, ha rar frisyre eller her – ta masse spraytan. Og det er ikke fordi det er rart eller unaturlig i seg selv, men den fargen er unaturlig på meg.

Disse argumentene har han delt på sosiale medier. Noen mener det er å forsvare rasisme.

SNUDDE: «Nissene over skog og hei» ble først kansellert på Dplay. Nå har de snudd og tar serien tilbake. Foto: TVNorge

Modell Rawdah Mohamed (28) reagerte i en artikkel på TV2.no

– All form for «blackface» er rasistisk. Enten det er svartmaling eller ekstrem bruk av spraytan for å etterligne mørke mennesker slik i TV 2 serien, sa hun til TV 2.

I et innlegg i Aftenposten Si ;D spør lederen i Unge Sentrum, Simen Bondevik, hvorfor Hansen forsvarer rasisme.

Hansen mener at om definisjonen er bredere, om den ikke bare handler om å karikere, men også om å «etterligne», kan han godta at Ernst Øyvind er blackface. Til en viss grad.

Men at Hansen med spraytan er blackface – og i den forlengelse rasisme – det kjøper han ikke.

Dette er blackface: Amerikansk betegnelse på å male ansiktet svart for å karikere mennesker med mørk hudfarge. Ofte for å gjøre narr av stereotypier.

Stammer fra amerikansk popkultur på 1800–1900-tallet. Hvite skuespillere malte seg svarte. Det har også blitt gjort i Europa og andre steder.

Den klassiske formen for blackface er når hvite har på veldig store lepper, flat nese, krusete hår og har malt seg svart.

Det kan ha mange konnotasjoner, sier sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

De siste årene har blackface blitt oppfattet som et rasistisk symbol på hvites historiske undertrykkelse og latterliggjøring av folk med mørk hud. Kilder: Wikipedia og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Vis mer

– Folk frykter diskusjonen

– Men hva var intensjonen med å legge ut spraytan-bildet?

– Det har irritert meg lenge at folk frykter diskusjonen. Diskusjonsklimaet har blitt sånn at du ikke kan sette spørsmålstegn ved om noe er rasisme, uten at du blir beskyldt for å forsvare det. Derfor kastet jeg meg ut i det, sier han, og legger til:

– Og jeg blir hele tiden møtt med: «Du som hvit, du kan ikke mene noe om noe er blackface eller ikke.» Men selvfølgelig kan jeg det. Dette er et definert begrep. Men jeg har aldri ment hva folk skal bli støtt av eller lei seg av.

Det skriver han også i et Instagram-innlegg.

– Hvis noen sier at de blir såret eller krenket, hvorfor kan du ikke bare ta hensyn til det?

– Jo, selvfølgelig, men at noen blir lei seg eller krenket, betyr ikke automatisk at det er rasisme. Det at en homofil blir krenket, betyr ikke automatisk at det er homofobt. At mottageren blir støtt, betyr ikke automatisk at det er mobbing. Det mener jeg er viktig her, sier han.

Hansen har aldri ønsket å fortelle andre hva de skal føle om Eckbos karakter, eller hans spraytan.

– Alle har rett til å bestemme hvordan de reagerer på noe, men det betyr ikke at alle definisjoner skal flyte etter hva enkeltpersoner føler.

– Tror du noen har blitt lei seg av det du har lagt ut og sagt?

– Hvis noen har blitt lei seg er det kanskje fordi jeg gikk litt hardt ut i den første posten min. Jeg skjønner hvis folk kan ha fått inntrykk av at jeg ikke tok rasisme på alvor.

– Gjør du det da?

– Absolutt. Men det er det som er litt av poenget mitt og. Jeg gjør det, og da mener jeg at jeg også må kunne diskutere ting, uten å få alt dette på meg. Og alle kan bli støtt av noe. Men det betyr ikke at alt er rasistisk.

Ville nyansere – tror han polariserte

Det irriterer Hansen når andre får kritikk for å ha feil etnisitet for å mene noe i debatten. Å ekskludere noen fra diskusjonen på bakgrunn av hudfarge er polariserende, mener han.

– Men tror du at du er med på å nyansere eller polarisere?

– Målet mitt var helt klart å nyansere, ved å diskutere nyansene i om Espen Eckbos karakter var blackface, men jeg tror dessverre det har ført til ytterligere polarisering. Det ser jeg i mitt kommentarfelt og på Twitter, sier Hansen.

KRENKA: Mads Hansen synes ordet «krenka» har mistet sin betydning og blitt negativt: – Jeg synes det ordet, så fort det kommer på banen, er det vanskelig med saklig debatt. Foto: Fredrik Solstad

Noe av det mest frustrerende for ham er det han kaller «råtne egg». De finnes på begge sider, sier han, og de ødelegger for alle.

– Hvis noen for eksempel skal tale min sak, og så kommer de med rasistiske utsagn – da blir det tillagt meg. De ødelegger for min sak, sier han.

Hansen får en vond smak i munn når mennesker med rasistisk intensjoner støtter ham. Samtidig blir han kontaktet av andre som er enig, som ikke har rasistiske holdninger, men som ikke tør å ytre det.

– De er redde for at de også skal bli feilaktig anklaget for å ha rasistiske tendenser.

Blitt kalt rasist

– Men de som ikke har kjent rasisme på kroppen, de kan kanskje ikke helt forstå. Det ligger vel noe i det? Føler du at du klarer å lytte til de som har erfaring?

– Jeg synes man må holde tunga rett i munn her. Når jeg har diskutert om noe er blackface eller ikke, innvender en del at jeg ikke kjenner historien, eller at jeg ikke har kjent på rasisme. Da mener jeg folk misforstår. Det er argumenter på hvorfor blackface er rasistisk og forkastelig, men ikke for om en bestemt handling kan defineres som blackface eller ikke, sier han.

– Og når så mange angriper meg og tillegger meg intensjoner jeg ikke har, fører det til at jeg kanskje støter litt unna de som kontakter meg med gode hensikter og gode argumenter – at jeg ender opp med piggene ute mot dem også. Det er dumt.

– Har du blitt kalt rasist?

– Ja. Det er skremmende.

BEDRE: Mads Hansen tror han kunne brukt plattformen sin bedre i kampen mot rasisme. Foto: Fredrik Solstad

– Sosiale medier er hviskeleken. Noen skriver at jeg har sagt noe, noen andre deler det, og til slutt er jeg rasist. Deres sannhet blir stående, historien de har hørt er at Mads Hansen mener mørkhudede er for sensitive – det er vondt.

Dessuten synes han rasister er de mest primitive menneskene som finnes.

– Det er blodharry. Rett og slett. Jeg ser så ned på rasister, og å plutselig bli beskyldt for å være en selv, det er skikkelig vondt. Og usaklig. Det er det verste stempelet du kan ha.

– Ikke brukt min plattform godt nok

Hansen har nesten 500.000 følgere på Instagram. Han sier han er bevisst ansvaret det medfører.

Men noe har gått inn på ham i denne debatten, noe har han lyttet til. Det handler om hva han har gjort, eller ikke gjort, tidligere.

– Jeg har ikke brukt min plattform godt nok i kampen mot rasisme. Det er et godt poeng.

Til slutt håper Hansen det kan komme noe godt ut av denne debatten. Han innrømmer at han har lært et par ting.

– Jeg har lært at rasismedebatten er enda mer betent og emosjonell enn jeg trodde. Emosjonell er ordet her, og det er veldig forståelig at det er sånn. Men jeg tror også, dessverre, at det er ødeleggende for en god og fruktbar diskusjon.

– Hvis noen hadde kommet bort til deg på gata og sagt at de ble lei seg av det du har delt, av spraytan-bildet, hva hadde du gjort da?

– Da ville jeg forklart settingen. Det var ikke min intensjon å krenke noen. Det er trist å høre om noen blir lei seg. Men det betyr fortsatt ikke at det er rasisme.