REAGERER: Sophie Elise Isachsen reagerer sterkt på at bildene hennes på sosiale medier slettes fordi de er for seksuelle. Foto: Frode Hansen, VG

Sophie Elise om nakenhet: − Viktig å stå opp for seg selv når man blir «shamet»

Hvis bildet til Sophie Elise Isachsen blir slettet fordi det er for «seksuelt», poster hun bildet på nytt. – Det er ikke slik at jeg tenker «nå slår jeg et slag for feminismen», men heller «nå er jeg meg selv», sier hun.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag publiserte influencer, forfatter og TV-personlighet Sophie Elise Isachsen (26) et bilde av seg selv på Instagram hvor niplene syntes gjennom toppen.

At Isachsen poster lettkledde bilder er ikke ukjent, og det er heller ikke ukjent at bildene høster kritikk. Søndag åpnet hun seg i midlertidig om hvordan de det har påvirket henne karrieremessig – i negativ forstand.

– Men fremdeles velger jeg å leve livet mitt slik. Å poste bildene jeg poster. Og det er ikke fordi jeg er dum, eller en fæl person, eller et ludder, skriver hun i en Instastory.

Til VG sier Isachsen at nakenhet på bilder er en form for kunst.

– Jeg elsker å ta bilde av kroppen min og leke med det sensuelle uttrykket, og jeg elsker når andre gjør det. Jeg føler meg «empowered» når jeg gjør det. Det er vel bare en hobby, på samme måte som at lesing er en hobby for meg, sier hun.

– Hvorfor er det så viktig for deg?

– Det er ikke nødvendigvis så veldig viktig for meg, jeg bare synes det er gøy å ta slike bilder, eller kle meg på den måten, sier hun og legger til:

– Men i forlengelse av det er det viktig for meg å stå opp for meg selv når man blir shamet på det.

Hun sier det kan være provoserende når folk tror hun har fått til ting på grunn av nakenhet. Tvert imot mener hun det har ført til at det har tatt veldig lang tid å bli tatt på alvor.

«GØY»: Sophie Elise Isachsen sier hun elsker å ta bilde av kroppen og leke med det sensuelle uttrykket. Foto: Privat

– Enkelte tenker fortsatt at kvinner i lite klær er lik dumme, eller at man gjør det fordi man har lavt selvbilde eller vil få bekreftelse av menn. Det er en dum, men veldig innprentet fordom i samfunnet.

– Er dette feminisme eller kvinnekamp for deg?

– Det er hverken kvinnekamp eller fordi jeg ønsker å ta en «kamp» for samfunnet. Feminisme handler om like rettigheter uavhengig av kjønn, og det finnes mange måter å ta den kampen på.

– Men er dette er din måte å ta den kampen på da?

– Både og? Det er vel mer min måte å vise at man blir glad av å leve et liv som føles autentisk for deg – hva enn det måtte bety. For å dra inn boken min, hehe, så er det det den handler om. At kvinner kun er tillatt en seksualitet eller å være sexy om det er på en manns premisser eller innenfor hva andre mener er «ok».

– Finnes det ikke andre måter å fremme kvinners rettigheter på enn å være sensuell eller å kaste klærne?

– Det finnes mange måter å påvirke samfunnet på, og jeg forstår ikke hvorfor det skal bli sett ned på eller være fordummende med kvinner i lite klær.

Hun sier det er vanskelig å være «både og» som kvinne.

– Mor, men også forretningskvinne. Glad i bøker, men også glad i lettkledde bilder. Snill, men også stå opp for seg selv. Kvinner blir ofte sett på som veldig unyanserte. Det er ikke slik at jeg tenker «nå slår jeg et slag for feminismen», men heller «nå er jeg meg selv».

Isachsen har flere ganger opplevd å få bilder på sosiale medier slettet fordi det er for «seksuelt». Det reagerer hun sterkt på.

Hun mener det er en forskjell på hvordan man behandler kvinners og menns seksualitet, kropp og uttrykk.

– Å være sensuell og sexy blir på en måte mer greit for det motsatte kjønn, eller når menn bestemmer når kvinnene skal være sexy; på en reklameplakat for en bil eller som en rekvisitt i en parfymereklame. Når man selv eier det, og selv poster bildene, blir det ofte møtt med avsky, sier Isachsen.

INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen sier at hun på ingen måte kommer til å slutte å publisere bilder som inneholder nakenhet. Foto: Frode Hansen

Hun får ofte kritikk for å uttale seg i slike saker, fordi hun har operert kroppen.

– Jeg poster masse bilder hvor jeg er i uheldige vinkler, har null skam i å vise strekkmerker og cellulitter. Kampsaken min er dyrevern og at folk skal ha lese bøker. Jeg snakker masse om miljø og jeg prater meg i hjel om hvordan jeg har kjempet meg igjennom de dypeste daler av depresjon og selvskading. Men ingen av de tingene betyr noe som helst, fordi jeg har operert og ikke unnskylder meg for det, sier hun.

Isachsen sier at hun på ingen måte kommer til å slutte å publisere bilder som inneholder nakenhet.

– Jeg har brukt veldig mange år på å skamme meg over at jeg er som jeg er, har tatt de valgene jeg har tatt og selv tenkt «jeg må kle på meg for å bli tatt seriøst», for det er jo det folk forteller meg, sier hun og legger til:

– Jeg liker jo å ta bilder i lite klær. Jeg liker å føle meg sexy. Det er ikke for alle, men det er noe for meg.