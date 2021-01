9. Peter Dinklage

Peter Dinklage er ikke bare en prisvinnende skuespiller, men han hater også kjøtt. Han skal ikke ha rørt kjøtt siden 1999, og han ble veganer i 2014.

Insider skriver at i en reklame for PETA, skal han ha sagt: «Ved å spise kjøtt, egg og melkeprodukter, betaler du for dyreplageri».