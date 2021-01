PAR I SUPERHJERTER: Vision (Paul Bettany) og Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) i et mer fargerikt øyeblikk. Foto: DISNEY

TV-anmeldelse «Wandavision»: Roboten som elsket meg

Den snåleste superheltserien på denne siden av ... vel ... den snåleste superheltserien hittil.

Publisert: Nå nettopp

«Wandavision»

Amerikansk komiserie i ni deler

Premiere fredag 15. januar på Disney+

Med: Elizabeth Olsen, Paul Bettany m. fl.

To episoder tilgjengelig nå. Ny episoder hver fredag.

Hva er Wandavision?

Det enkle svaret er at hvis du må stille spørsmålet, så er det ikke noe for deg. Den første Marvel-TV-serien som henger sammen med Marveluniverset slik vi kjenner det på kino, har egentlig få holdepunkter for dem som ikke kjenner hovedkarakterene fra før. Selv om Disney+ har en god oppsummering av deres liv og levnet i det som kalles Marvel Cinematic Universe.

les også Utenlandske filmer blir norsk milliardindustri

Serien følger altså det noe umake ekteparet Wanda Maximoff og Vision. Henholdsvis ekstremt mektig mutant fra Sokovia og ekstremt intelligent androide, skapt av Tony Stark og Bruce Banner. Begge gikk ut av historien i slutten av «Infinity Wars». Maximoff kom tilbake ved Iron Mans knips i slutten av «Endgame».

Vision er altså ikke lenger blant oss.

KJØKKENVEIEN: Det eneste som serveres på dette kjøkkenet er luft og kjærlighet. Foto: DISNEY

Likevel er han fremdeles i live i «Wandavision». En serie som i de tre episodene som har vært sendt ut til anmeldere lener seg på amerikanske situasjonskomedier fra hvert sitt tiår. Man trenger ikke forstå referansene, de går i alle fall utenpå denne anmelders kjennskap til femti år gamle serier. Men på samme måte som de små stikkene og nikkene som «The Mandalorian», Disney+ sin andre TV-serie i et univers de har kjøpt, mestrer så godt: Her er åpenbart lite tilfeldig.

les også Kardashian-familien går til Disney

Man følger ektemann/robot og frue gjennom tiårene. De prøver å passe inn i den amerikanske forstadsidyllen og være «normale». Selvsagt er det ingenting normalt med en mutantkvinne som kan manipulere virkeligheten og en androide som kan spalte atomer.

SOVEROMMET: Hvorfor en androide har på seg sovemaske? Se det er det ingen som vet svaret på. Foto: DISNEY

Det er en fryd å se på Elizabeth Olsen og Paul Bettany i hovedrollene. De har ikke fått mye tid til å virkelig utforske rollene i filmserien. Her briljerer de, med perfekt komisk timing og glødende energi dem i mellom.

Situasjonskomikken er passe teit, der parets forsøk på å skjule sine egentlige krefter er gjentakende vitser. De tekniske grepene som gjøres, at serien går fra svart/hvitt til syttitallsfarge-TV, alt i 4:3-format, er mer gjennomført enn man legger merke til ved første gjennomseeing.

les også Derfor ble han kåret til årets mest sexy mann

Første, ja. Det skjer akkurat så mye pussig her at man gjerne kan se gjennom de korte episodene både to og tre ganger. Og i alle fall følge med til hovedrulleteksten er ferdig. Mysteriet om hva som egentlig skjer kan man kanskje tenke seg til svaret på, men det viser seg at det muligens ikke er like enkelt.

Det finnes mange snurrige og gode serier som utforsker superheltuniversene på sitt vis. Spesielt satiriske «The Boys» og DC-serien «Doom Patrol». Begge disse er på mange måter smartere enn Wandavision. Men bare denne er like meta i kombinasjonen av medie- og sjangerforståelse og lystig mørke.

Det eneste irriterende er Disney sin insistering på å rulle det ut én etter én episode hver fredag. Sjelden har jeg hatt mer lyst til å «binge» en komiserie.